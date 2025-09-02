به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاحیه جشنواره استانی عناب خراسان جنوبی بر ضرورت حمایت از زنجیره کشاورزی و صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: کشاورزان با تلاش خود نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و نباید دغدغه فروش یا فرآوری محصولاتشان را داشته باشند.

هاشمی با اشاره به جایگاه ویژه عناب، آن را نماد صبر و استقامت مردم استان دانست و افزود: این محصول اکنون به یک برند بالقوه صادراتی تبدیل شده که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و صادرات عناب، افزود: جشنواره عناب زمینه‌ساز جهشی بزرگ در معرفی این محصول به کشور و جهان است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با تاکید بر فعال‌سازی کارخانه‌های فرآوری در استان، بیان کرد: کارخانه کنسانتره بیرجند باید هرچه سریع‌تر فعال شود و با امضای تفاهم‌نامه با کارخانه‌های مشابه مانند شاهرود، ظرفیت تولید کنسانتره عناب و سایر محصولات باغی افزایش یابد.

وی افزود: در حوزه انگور، زرشک و زعفران نیز فرصت‌های طلایی وجود دارد که با فرآوری مناسب ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

هاشمی با اشاره به اهمیت برندسازی، بیان کرد: برای رقابت در بازار جهانی، عناب باید به شکل تازه‌خوری، دارویی و فرآوری‌شده با بسته‌بندی حرفه‌ای عرضه شود.

وی بیان کرد: آمادگی دارند در تهران هفته‌ای تحت عنوان «هفته خراسان جنوبی» برگزار کنند تا ظرفیت‌های استان از جمله عناب، زرشک و زعفران معرفی شود و این اقدامات با حمایت وزارتخانه و مشارکت تشکل‌های مردمی عملیاتی شود.