پایان عطش طبس؛ پروژه ۵۰۰ میلیاردی آبرسانی به ایستگاه آخر نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دل کویر خشک و در حوالی طبس، طرحی در حال اجراست که با هدف تأمین آب پایدار، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم منطقه را پاسخ خواهد داد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب این پروژه حدود ۳۲ کیلومتر خط انتقال اصلی با قطر ۴۰۰ میلی‌متر در حال اجراست که تاکنون بیش از ۳۰ کیلومتر آن تکمیل شده است.

علی احسانی بیان داشت: همزمان عملیات حفر چاه‌ها، آماده‌سازی مسیر انتقال و ساخت مخازن ذخیره نیز در دست اجراست.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: این پروژه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد در حال اجراست و کارها با سرعت مطلوبی پیش می‌رود.

وی بیان کرد: در بخش ساخت مخازن و خطوط انتقال شاهد فعالیت مستمر هستیم و ان‌شاءالله تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

احسانی با بیان اینکه این پروژه ظرفیت انتقال ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب به شهر طبس را خواهد داشت، تصریح کرد: برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تأمین آب شرب طبس با ظرفیت ۲۵۵ لیتر بر ثانیه انجام می‌شود که با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت آب‌رسانی به شهر به ۳۵۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، اجرای این طرح می‌تواند پایان‌دهنده سال‌ها دغدغه مردم طبس در زمینه کم‌آبی باشد و امید تازه‌ای برای پایداری منابع آب آشامیدنی این منطقه به همراه داشته باشد.