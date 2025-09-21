به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات خوزستان که به ریاست استاندار برگزار شد، گفت: ما باید شرایط مختلف از جمله شرایط ویژه را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنیم تا در هر دو حالت عادی و ویژه، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات به نحو احسن وجود داشته باشد.

وی افزود: تلاش ما این است که آموزش‌های لازم بر اساس تغییرات قانون شوراها را به فرمانداران و دست‌اندرکاران انتخابات ارائه کنیم.

فضل‌الله‌پور تأکید کرد: استان را به ۶ بخش تقسیم کرده‌ایم و برنامه داریم که در روزهای سه‌شنبه هر هفته این آموزش‌ها را به صورت منطقه‌ای برگزار کنیم.

وی در ادامه گفت: باید بستر لازم هم برای ترغیب مردم به مشارکت حداکثری و هم برای حضور افراد شاخص و نخبگان در انتخابات فراهم شود.

معاون استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: هدف ما برگزاری انتخاباتی موفق هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت است.