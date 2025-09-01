گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح دوشنبه در این نشست با قدردانی از همراهی مجموعه قضائی شهرستان اظهار داشت: اقدامات زیربنایی و ساماندهی ساختار دستگاههای اجرایی از اولویتهای دولت است که بدون شک با همکاری و همافزایی همه دستگاهها بهویژه قوه قضائیه، محقق خواهد شد.
محمد مظفری افزود: تعامل و همگرایی میان دستگاههای اجرایی و قضائی، پشتوانهای ارزشمند برای ارتقای خدمترسانی به مردم شریف بوشهر است.
مهدی مهر انگیز رئیس دادگستری استان بوشهر نیز با تقدیر از تلاشهای فرماندار بوشهر، بیان داشت: تقویت همافزایی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضائی نقشی کلیدی در مسیر توسعه و تحقق عدالت اجتماعی دارد و این تعامل باید بهعنوان یک راهبرد اساسی دنبال شود.
در این نشست، معاونین دادگستری نیز حضور داشتند و برخی مسائل مشترک شهرستان بهصورت مصداقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
نظر شما