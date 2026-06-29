فرماندار بوشهر: دولت و قوه قضائیه در خدمت به مردم یک مجموعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در بازدید سرزده از دادگاه کیفری تجدیدنظر بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام قوه قضائیه با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی، اظهار کرد: هفتم تیرماه فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه رفیع نهاد عدالتگستر و تجلیل از مجاهدتهای کسانی است که با تعهد و امانتداری بار سنگین احقاق حق را بر دوش می کشند.
وی با اشاره به همافزایی مطلوب میان ارکان مختلف حاکمیت در شهرستان بوشهر، تصریح کرد: مجموعه دولت و قوه قضائیه در مسیر خدمت به مردم یک مجموعه واحد هستند.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه همراهی و همدلی دستگاههای اجرایی و قضایی سرمایه اجتماعی را تقویت کرده است، گفت: همراهی سازنده دستگاه قضایی با مجموعه دولت و دستگاههای ذیربط نقش تعیینکنندهای در مدیریت مسائل و ارائه خدمات ویژه به مردم بوشهر طی سال گذشته داشته است.
وی در ادامه با اشاره به حضور مستمر و میدانی مسئولان قضایی در میان مردم و رسیدگی بهموقع به پروندهها، بیان کرد: مدیریت هوشمندانه و حضور میدانی رئیسکل دادگستری دادستان بوشهر و مجموعه شورای قضایی در رسیدگی به پروندههای تخلف از دیگر عوامل موفقیت بوشهر در حفظ امنیت و آرامش اجتماعی است.
فرماندار بوشهر در ادامه تأکید کرد: این اقدامات ارزشمند زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی در بوشهر شده است، تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه همواره بسترساز تحکیم قانونمداری و ارتقای آرامش روانی جامعه بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به بیانات دکتر زارع استاندار بوشهر، گفت: استاندار بوشهر همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که امنیت آرامش و توسعه مؤلفههایی به هم پیوسته هستند و هیچیک بدون دیگری پایدار نخواهد بود، همچنین ایشان بر نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق این مهم و نیز رویکرد پیشگیرانه نهادهای نظارتی برای صیانت از حقوق عامه و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی تأکید کردهاند.
فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه بوشهر به عنوان یکی از استانهای راهبردی کشور نیازمند عزمی همگانی برای عبور از موانع توسعه است، ابراز امیدواری کرد که تعامل سازنده قوا زمینهساز جهشی نوین در سرمایهگذاری اشتغال و رفاه عمومی در بوشهر شود و با تداوم همدلی و هماهنگی میان قوا، گامهای مؤثرتری در جهت خدمترسانی جلب رضایت مردم و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشته شود.
وی همچنین بار دیگر از تلاشهای شبانهروزی مجموعه قضایی همکاری صمیمانه نیروی انتظامی ائمه جمعه و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی که در ایجاد فضای امن و با نشاط بوشهر سهیم بودهاند صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.
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