به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت رییس کل دادگستری استان بوشهر با حضور در محل فرمانداری شهرستان بوشهر ضمن تبریک هفته دولت، از خدمات دولت به مردم در شهرستان بوشهر تقدیر کرد.

فرماندار شهرستان بوشهر عصر سه شنبه در این دیدار ضمن گرامیداشت هفته‌ی دولت و قدردانی از اهتمام مجموعه دستگاه قضایی استان و شهرستان در انجام مأموریت‌های محوله، اظهار کرد: عدالت‌محوری و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است که با حمایت همه دستگاه‌ها به‌ویژه قوه قضاییه محقق خواهد شد.

وی ضمن بر شمردن خدمات صورت گرفته در شهرستان و طرح های مورد بهره برداری در هفته دولت، از حضور مدیران وکارکنان دستگاه های دولتی در کنار مردم و نیروهای نظامی تقدیر کرد.



فرماندار بوشهر در ادامه عنوان کرد: «یقیناً هم‌افزایی و همراهی این دو قوه می‌تواند به انجام این مهم کمک کند.»



وی همچنین با اشاره به خدمات مؤثر دستگاه قضایی، افزود: از حمایت‌های شما در راستای حل مسائل و مشکلات بوشهر صمیمانه قدردانی می‌کنم.



فرماندار بوشهر ادامه داد و گفت: همچنین از اقدامات ارزشمند مجموعه دادگستری در حوزه سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران که نشان‌دهنده روحیه همدلی و ارتباط مؤثر با مردم است تشکر ویژه دارم.



در جریان این نشست مشترک، مهدی مهرانگیز رئیس دادگستری استان بوشهر نیز با تبریک هفته دولت و تقدیر از تلاش‌های دکتر زارع استاندار بوشهر و محمد مظفری فرماندار شهرستان بوشهر، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و قضایی برای ارتقاء سطح خدمات به مردم تأکید کرد.



گفتنی است در این نشست که با حضور معاونین دادگستری برگزار شد، برخی از موضوعات مشترک این شهرستان به‌صورت مصداقی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همکاری مستمر برای حل مسائل مردم تأکید شد.