  1. استانها
  2. فارس
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

سومین حرم اهل بیت(ع) غرق در عزای شهادت امام حسن عسکری (ع)

سومین حرم اهل بیت(ع) غرق در عزای شهادت امام حسن عسکری (ع)

شیراز- آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) با حضور عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت غرق در عزا و ماتم است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) میزبان عاشقان و دل‌سوختگانی است که برای عزاداری و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت شاهچراغ (ع)، گرد هم آمده‌اند.

قرائت قرآن، نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی از ویژه‌برنامه‌های این آئین معنوی است.

شامگاه یکشنبه نیز آئین سوگواری در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با حضور گسترده ارادتمندان اهل بیت (ع) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام بخشایش‌پور، امام جمعه گراش، به ایراد سخن پرداخت و حاج حسن پورحسن در رثای امام حسن عسکری (ع) مرثیه‌سرایی کرد.

کد خبر 6576424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها