سومین حرم اهل بیت(ع) غرق در عزای شهادت امام حسن عسکری (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) میزبان عاشقان و دلسوختگانی است که برای عزاداری و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت شاهچراغ (ع)، گرد هم آمدهاند.
قرائت قرآن، نوحهخوانی و مرثیهسرایی از ویژهبرنامههای این آئین معنوی است.
شامگاه یکشنبه نیز آئین سوگواری در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با حضور گسترده ارادتمندان اهل بیت (ع) برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام بخشایشپور، امام جمعه گراش، به ایراد سخن پرداخت و حاج حسن پورحسن در رثای امام حسن عسکری (ع) مرثیهسرایی کرد.
