به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی شاد پیمایی میلاد حضرت رسول الله (ص) در شیراز بر اشاره به اهمیت والای این مناسبت مهم و اجرای برنامه شادپیمایی گفت: هدف از این برنامه‌ها، هم ایجاد نشاط اجتماعی و هم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است، به‌خصوص در فضایی که مردم هنوز از تنش‌های جنگ ۱۲ روزه گذشته اثر گرفته‌اند و نیازمند سرزندگی و مشارکت در فعالیت‌های جمعی هستند.

وی با اشاره به لزوم مشارکت مردم در برنامه‌های اجتماعی و مناسبت‌های دینی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری حرکت ابتکاری «شادپیمایی» در شهر شیراز با هدف بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام (ص) که امسال در سال ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۵۰۰ امین سال تولد ایشان است، طراحی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در کنار افتخار به تاریخ باستانی و میراث فرهنگی مانند پاسارگاد و تخت جمشید، باید به مناسبت‌های اسلامی و شخصیت‌های قرآنی مانند حضرت شاهچراغ (ع) و امام موسی کاظم علیه‌السلام نیز توجه ویژه داشت، چرا که نام شاهچراغ (ع) با نام پیامبر اسلام (ص) و شخصیت احمد بن موسی مرتبط است و این نشان‌دهنده جایگاه والای ایشان است.

حجت الاسلام ولدان گفت: برنامه‌های پیشنهادی شامل برپایی مسیرهای مختلف برای شادپیمایی است که از محله‌های مختلف شیراز، از جمله حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز می‌شود و در این مسیرها، ایستگاه‌هایی برپا می‌شود که نه تنها به عنوان موکب‌های معمولی بلکه به عنوان مراکزی برای تبیین صفات و سیره پیامبر اسلام (ص) و اخلاق نیکوی ایشان فعالیت می‌کنند. این ایستگاه‌ها با حضور مبلغین، سعی دارند چهره‌ای طلبه‌گونه و متناسب با شخصیت پیامبر را به مردم نشان دهند و آنان را با ویژگی‌های اخلاقی و سیره پیامبر آشنا کنند.

وی ادامه داد: همچنین، در حرم مطهر شاه‌چراغ برنامه‌های شاد و معرفتی برگزار می‌شود که هدف آن کسب نورانیت و معرفت نسبت به مقام والای این امام است. برنامه دیگری در شب‌های هفته وحدت، در روز ۱۷ ربیع‌الاول، در منطقه شهرک‌های غرب شیراز برگزار خواهد شد که با توجه به جمعیت و مسیرهای ترانزیتی، سبک و تم برنامه متفاوت و صرفاً مذهبی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بر اهمیت همدلی و هم‌افزایی در اجرای این برنامه‌ها تأکید و تصریح کرد: برای اجرای هرچه بهتراین برنامه از نظرات کارشناسی و حوزه تخصصی همکاران خود استقبال تا با همکاری و همت جمعی، این برنامه‌ها را به بهترین شکل اجرا شود.