رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر رئیسجمهور به چین اظهار کرد: وزیر اقتصاد مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین است و به همین دلیل مباحث مطرح شده میان دو کشور -حتی اگر مربوط به وزارتخانههای دیگر باشد- از مسیر وزارت اقتصاد پیگیری میشود. با این حال، مأموریت مشخصی برای تأمین مالی پروژهها در این سفر برای وزیر اقتصاد تعریف نشده و بعید به نظر میرسد چنین موضوعی در دستور کار باشد.
حریری با اشاره به ماهیت سفر رئیسجمهور به چین تصریح کرد: این سفر اساساً دوجانبه نیست، بلکه به منظور حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای انجام شده است. البته امکان برگزاری مذاکرات دوجانبه در حاشیه اجلاس وجود دارد، اما دستور اصلی این سفر چندجانبه است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره تقویت روابط اقتصادی با چین نیز گفت: این مسئله صرفاً مختص چین نیست و به کل جهان مربوط میشود. ما در سه دهه گذشته در جذب سرمایهگذاری خارجی چندان موفق نبودهایم.
وی ادامه داد: ابتدا باید راهکارهایی برای جذابتر شدن اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و سپس میتوان به جذب سرمایهگذار از چین یا کشورهای دیگر پرداخت.
حریری با اشاره به تغییرات اخیر در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: وزیر جدید اقتصاد و معاون وی در سازمان سرمایهگذاری خارجی بهتازگی مسئولیت خود را برعهده گرفتهاند. در روزهای اخیر نیز گفتگوهایی با آنها انجام شد تا راهحلهایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی پیدا شود. تاکنون اتفاق خاصی در زمینه جذب سرمایه از چین رخ نداده است و باید منتظر سیاستهای جدید وزارت اقتصاد بود.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه روشن است این است که ابتدا باید جذابیت اقتصادی در داخل کشور تقویت شود تا سپس امکان جذب سرمایهگذاری خارجی، از جمله از چین، فراهم شود.
