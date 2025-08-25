هدفگذاری صادرات ۴.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، سهراب سلیمی درباره روند صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در سالهای اخیر گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، بخشی از تجارت بینالملل است و در هر صورت با ارتباطی که صادرات خدمات فنی مهندسی کشور از ۳۲ سال گذشته با تجارت بینالملل برقرار کرده، توانسته آن بخشهای خاموش و کمتر فعال جامعه را به تحرک وا دارد که تا همین اندازه هم عملکرد خوبی داشته است.
وی بیانداشت: پیمانکاران ما توانستهاند در میان پیمانکاران بزرگی از قاره آمریکا، کانادا، آلمان، چین و ترکیه که قابلیتهای فنی بالایی دارند، حرفی برای گفتن و سهم خود را در این بازار داشته باشند.
سرپرست دفتر محصولات دانشبنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته سهم ما در سالهای مختلف متفاوت بوده و با اینکه اکنون این سهم خیلی مورد رضایت و به اندازه لیاقت و سزاواری آنها نیست، اما در طول ۳۲ سال گذشته روندی داشته که با توجه به مشوقهایی که دولت در دورههای مختلف به این بخش اختصاص داده است، شاهد افزایش صادرات در این زمینه بودهایم.
وی بیانداشت: چندین پروژه را در کشورهای همجوار شروع کرده و کارهای آن را در کمیته ماده ۱۹ انجام دادهایم که هم به صورت حضور انفرادی شرکت پیمانکار ایرانی و هم به صورت اشتراکی توانستهایم به اهدافمان در این پروژهها برسیم.
سلیمی با اشاره به کشورهای هدف صادرات خدمات فنی مهندسی، ادامهداد: در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل سهولت در حمل و نقل ماشینآلات و تجهیزات مربوطه، اغلب کشورهای پیرامونی هدف ما هستند، زیرا ماشینآلات راهسازی، ساختمان و عمرانی باید از کشور خروج موقت شوند که جزو کارکردهای دفتر خدمات صادرات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران است که این اجازه را صادر کند.
وی خاطرنشانکرد: بههمین دلیل، اولویت شرکتهای ما در صادرات خدمات فنی مهندسی بیشتر کشورهای پیرامونی و کشورهای سی آی اس، عراق، حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان هستند.
ارائه برنامه جامع صادرات خدمات فنیمهندسی به شورای عالی صادرات
این مقام مسئول با بیان اینکه اکنون برنامه جامعی برای صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در دست کار داریم که باید به شورای عالی صادرات گزارش دهیم، افزود: اگر ریاست سازمان با چارچوب آن موافقت کنند، در جلسه بعدی شورای عالی صادرات این گزارش را ارائه خواهیم داد.
سرپرست دفتر محصولات دانشبنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: اکنون بسته حمایتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی - آن طور که در بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حمایتهای مستقیم از این بخش داشتیم- نداریم، اما یک سری حمایتهای غیرمستقیم وجود دارد از جمله اینکه صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ از رفع تعهد ارزی و مالیات معاف بودند که احراز آن هم در کمیته ماده ۱۹ اتفاق میافتد.
نظر شما