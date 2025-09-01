اجرای ۱۴ پروژه تعمیراتی منجر به رشد ۱۰۵ درصدی تولید برق در نکا شد

عبدالرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مهرماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال، در راستای ارتقای بهره‌وری و رفع محدودیت‌های تولید، ۱۴ پروژه تعمیراتی کلیدی در نیروگاه نکا به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به دستاوردهای این پروژه‌ها افزود: تعویض بیش از ۸۳ هزار متر لوله بویلر و ۳۱۰۰ لوله کندانسور در واحدهای ۲ و ۳ بخار، اجرای طرح‌های افزایش توان تولید، انجام تعمیرات سریع و به موقع، جلوگیری از خروج اضطراری واحدها و راه‌اندازی مجدد آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده بوده است.

محمودی ادامه داد: لایروبی مستمر حوضچه آبگیر واحدهای بخار، تعمیرات اساسی تجهیزات فیلترها و پمپ‌های مسیر خنک‌کاری آب دریا، بازسازی و بومی‌سازی قطعات نیروگاهی و پایش مستمر واحدها نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در قالب این پروژه‌ها به انجام رسیده است.

سرپرست مدیریت تولید برق نیروگاه نکا تصریح کرد: برآیند این اقدامات، افزایش تولید نیروگاه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۹۳۲ مگاوات ساعت بوده که نسبت به ۴ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۴۹ مگاوات ساعت مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.