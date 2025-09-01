افتتاح دو پروژه مهم لایروبی در آزادشهر با اعتبار ۴ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دولت امسال، دو پروژه مهم در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر به بهرهبرداری رسید.
پروژه نخست، عملیات لایروبی بند خاکی در حوزه تیلآباد است که با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۲۵ نفر را فراهم کرده است.
از این پروژه، ۷۴۰ خانوار منطقه نیز بهصورت مستقیم بهرهمند خواهند شد.
پروژه دوم، مربوط به لایروبی سازه آبخیزداری در حوزه کوهمیان است که آن نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان اجرا شده است. این پروژه نیز با ایجاد اشتغال برای ۶۰ نفر، خدمات خود را به ۸۰۰ خانوار ارائه خواهد داد.
هدف از اجرای این طرحها، افزایش بهرهوری منابع آبی، پیشگیری از فرسایش خاک و تقویت زیرساختهای کشاورزی و زیستمحیطی در مناطق روستایی عنوان شده است.
