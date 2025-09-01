اتحاد مردم در داخل و خارج کشور، تضمین ثبات و امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خاتمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری خوانسار اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی که بخش‌های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار داده، قطعی برق است که به کشاورزی، صنایع و مردم آسیب می‌زند.

وی گفت: مسئولان به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستند و در حال حاضر زمان مناسبی برای بحث درباره مقصر این مسائل نیست، همین پیگیری‌ها منجر به کلنگ‌زنی پروژه‌های ۳۰۰ مگاواتی در شهرستان‌ها شد و امیدواریم ناترازی‌ها به زودی رفع شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با اشاره به وضعیت حساس کشور تصریح کرد: وضعیت بحرانی وجنگ هست این ما یادمون نره، برخی انتقادات درباره مذاکرات وجود دارد، اما باید توجه داشته باشیم که دشمن قابل اعتماد نیست و مسئولان با حساب و کتاب تصمیم می‌گیرند. ما هیچ‌گاه آغازگر جنگ نیستیم و آماده پاسخگویی در صورت بروز هرگونه تهدید هستیم.

خاتمی تصریح کرد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد حتی در شرایط جنگی، امکان مذاکره و حل مسالمت‌آمیز مسائل وجود دارد. مسئولین در تصمیم‌گیری‌ها، همواره هماهنگ عمل می‌کنند و اقدامات آن‌ها با دقت و بررسی کامل است.

وی همچنین بر اهمیت اتحاد مردم تأکید کرد و افزود: اتحاد مردم در داخل و خارج کشور و همکاری مسئولین، به همراه رهبری بی‌نظیر، موجب شده که کشور در شرایط دشوار، قدرت و توان خود را نشان دهد. وظیفه ما حفظ این یکدلی و تا مشکلات مردم کاهش یابد و کشور آماده مواجهه با هر تهدید احتمالی باشد.

خاتمی گفت: با کمک مردم و مسئولین، امیدواریم بتوانیم بار مشکلات را از دوش مردم برداریم و وضعیت کشور را بهبود ببخشیم.