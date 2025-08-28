به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش تل‌اشکی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تاکنون، زمین مورد نیاز برای ۳۵۷ خانواده از سوی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر تأمین شده است.

وی افزود: در مجموع ۷۱۶ خانواده سه فرزندی و چهار فرزندی بر اساس شاخص‌های ابلاغی وزارت متبوع در سامانه طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۰۸ متقاضی سه فرزندی و ۱۴۱ متقاضی چهار فرزندی موفق به اخذ تأیید نهایی شده‌اند که در مجموع ۴۴۹ خانوار را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر با اشاره به اقدامات شرکت در حوزه آماده‌سازی اراضی گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، این شرکت مکلف است نسبت به آماده‌سازی اراضی می‌باشند که با انعقاد ۵ قرارداد تا شهریور ماه امسال در دو سایت جوانی عالیشهر در فاز ۶ به طور میانگین دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۷۶ درصد است.

تل‌اشکی همچنین به چالش کمبود زمین اشاره کرد و افزود: اگرچه تاکنون ۳۵۷ قطعه زمین تأمین شده، اما با توجه به تعداد متقاضیان واجد شرایط، هنوز با کسری زمین مواجه هستیم؛ در همین راستا، شرکت عمران شهر جدید عالیشهر اقدامات لازم برای تأمین زمین مورد نیاز را از طریق الحاق اراضی جدید، رفع موانع واگذاری و یا انتقال بخشی از متقاضیان به سایر شهرها و روستاهای مجاور در دستور کار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح جوانی جمعیت و تأمین زمین برای خانواده‌های واجد شرایط، یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در راستای حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و افزایش نرخ فرزند آوری در شهر جدید عالیشهر است.