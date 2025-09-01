به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی اقوامی پناه در نشست تبیین فرایند اجرایی انتقال واحدهای طلاسازی که در اتاق اصناف تهران با حضور بیش از یکصد نفر از فعالان صنف طلاسازی، نمایندگان فرمانداری تهران، معاون اداره کل صمت استان تهران و رئیس اتحادیه طلاسازان برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری تهران در ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم، مر قانون را اجرا می‌کند و در خصوص واحدهای طلاسازی تاکنون ۱۲۶ رأی تعطیلی و ۷۶ رأی تمهید کارگاه‌های مزاحم اجرا شده است.

وی با اشاره به فرایند اجرایی احداث شهر طلا در جنوب تهران جهت انتقال کارگاه‌های طلاسازی منطقه ۱۲ گفت: مجوزهای شورای برنامه ریزی استانداری تهران در این خصوص اخذ شده است تا با سرمایه گذاری ۲۵ همتی بخش خصوصی، اتفاقی بزرگ در ساماندهی یکی از رسته‌های شغلی مزاحم پایتخت رقم بخورد.

به گفته مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر تهران، شکایت‌های متعدد شهروندان در خصوص واحدهای طلاسازی به ۱۳۷ واصل شده و در اجرای بند ۲٠ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، انتقال واحدهای طلاسازی دنبال می‌شود.

ابلاغ ۱۲۳ شکایت مزاحمت واحدهای طلاسازی

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهر تهران در این نشست با شکایت‌های فعالیت کارگاه‌های طلاسازی و ضرورت انتقال کارگاه‌ها گفت: ۱۲۳ شکایت شهروندی به واحدها ابلاغ شده است و درصدد هستیم در فضایی به وسعت ۱۱۰ هزار مترمربع با بیش از دوهزار واحد صنفی، کارگاه‌ها منتقل شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱٠ سال است که در خصوص انتقال کارگاه‌های طلاسازی بحث و رایزنی شده است، افزود: فضاهای مختلفی در مناطق ۱۲، ۱۴ و ۱۵ تهران در سال‌های گذشته معرفی شده بود که به جمع بندی نهایی نرسید و امیدواریم با همکاری شهرداری تهران، دستگاه امنیتی، اداره صمت و… این بار در منطقه ۱۹ تهران شاهد اجرایی شدن پروژه شهر طلا باشیم.

بررسی الزامات امنیتی شهر طلا در فرمانداری تهران

در این نشست مرتضی دشتی سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با بیان اینکه الزامات امنیتی انتقال واحدهای طلاسازی در فرمانداری تهران در حال بررسی است و امیدواریم به زودی، مجوز امنیتی انتقال کارگاه‌ها صادر شود.

حسن میرزایی معاون اداره کل صمت استان تهران نیز در این نشست با اشاره به آمادگی این سازمان جهت انتقال کارگاه‌های طلاسازی گفت: معتقدیم ایجاد شهر طلا در جنوب تهران فرصت‌های تازه ای در شکوفایی صنعت طلا و جواهر کشور ایجاد خواهد کرد. در این نشست، فعالان صنف طلاسازی شهر تهران به بیان خواسته‌ها و دغدغه‌های خود در موضوع انتقال کارگاه‌های طلاسازی و ایجاد بسترهای مناسب در این خصوص پرداختند.