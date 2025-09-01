به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایون شجریان خواننده کشورمان و سحر فروزان مدیر برنامههای این هنرمند، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور با حضور خبرنگاران و رسانهها برگزار شد.
همایون شجریان در ابتدای نشست گفت: خیلی خوشحالم در کنار شما هستم و با شما دیداری تازه کردیم. این جلسه به دلیل کنسرت خیابانی است که مجوزش صادر شده است و خیلی خوشحالم این تقاضا را که قبلاً مطرح کرده بودیم، اطلاع دادند که میتواند عملی شود. ما این اجرا را خیلی مستقل برگزار میکنیم و بانک صادرات جلو آمد تا مخارج کنسرت را از صدا و تصویر خوب برای مردم، متقبل شود و همراه ما کنار مردم ایستاد.
همایون شجریان ۱۴ شهریور در میدان آزادی میخواند
وی تصریح کرد: این کنسرت جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۲۲ در میدان آزادی برگزار خواهد شد و قطعاتی که در این کنسرت اجرا خواهم کرد عمدتاً از قطعات کنسرت اخیرم خواهد بود اما با قطعه «دیار عاشقیهایم» شروع و با «مرغ سحر» تمام میکنیم. ارکستر همراهی کننده من، ارکستر سیاوش است که ۳۰ نفر نوازنده ساز ایرانی و کلاسیک داریم.
شجریان در مورد اینکه آیا این کنسرت ادامهدار خواهد بود، عنوان کرد: این کنسرت فعلاً یک شب خواهد بود اما میدانم که قرار است توسط دیگر هنرمندان ادامه پیدا کند. اینکه چه سازوکاری باید داشته باشیم، از همه مهمتر است اما قرار است کنسرت من بدون هیچ منع و چارچوبی اجرا شود.
وی همچنین بیان کرد: قرار نبود کنسرت را در فضایی خاص بگذاریم اما چون ممکن است شلوغی و ازدحام ایجاد شود، قرار گذاشتیم جایی باشد که ازدحام مشکلی به وجود نیاورد. تصور دقیقی از میزان جمعیتی که حضور پیدا میکنند، نداریم اما امیدواریم تمهیدات خوبی باشد که خاطره خوبی را رقم بزند.
این خواننده درباره اینکه چرا کنسرتش در استادیوم آزادی برگزار نشد، توضیح داد: مقدماتش میسر نشد اما فکر میکنم کنسرتم در میدان آزادی، قدم آغازین است. در این اجرا هیچ چارچوبی نداریم مگر اینکه ازدحام قابل پیشبینی نباشد. تمام دستگاههایی که برای امنیت یا بهتر برگزار شدن کنسرت، باید هماهنگ شوند، چراغ سبز را نشان دادهاند و امیدوارم در عمل نتیجه همین باشد که دوست داشتیم باشد. امیدوارم این کنسرت، آغاز جریانی باشد که با هنرمندان دیگر و من ادامه پیدا کند.
دلیل برگزار کردن کنسرت رایگان برای هواداران
وی تصریح کرد: تمام این انتخابها به تعداد تقاضای حضور در کنسرت بازمیگردد. تا امروز به سالنی سرپوشیده فکر میکردیم اما چهار سال پیش تجربه نشان داد که متقاضی روزانه کنسرتم ۵۰۰ هزار نفر بود و همین موضوع دلالی بلیت و بازار سیاه و مسائلی از این دست را نیز سبب شده بود، به همین دلیل تصمیم گرفتم که کنسرتی رایگان برای مردم برگزار کنم. اما ای کاش سالنی ۱۰ هزار نفری داشتیم که میتوانستیم در آن کنسرت برگزار کنیم.
شجریان در پاسخ به اینکه آیا خواننده دیگری او را همراهی میکند، اظهار کرد: چون خیلی سریع کارهای این اجرا را جلو بردیم، خواننده دیگری من را همراهی نمیکند اما ای کاش این گونه بود و میتوانستم برنامهریزی کنم تا چنین اتفاقی بیفتد اما شاید در آینده چنین پیشبینی کنیم تا کسی من را همراهی کند.
وی افزود: خانم فروزان مدیر برنامههای من با نادره رضایی معاون هنری وزارت فرهنگ صحبتهایی برای برگزاری این کنسرت داشتند که در خیابان روی صحنه بایستم و بخوانم. ما تلاش دیگری نکردیم اما مجوز این کنسرت، قولش به خانم فروزان داده شد.
سحر فروزان نیز در ادامه گفت: درخواست برگزاری این کنسرت به چندین سال قبل برمیگردد. سال ۲۰۲۴ نیز قرار بود در استادیوم آزادی این کار را انجام بدهیم، همچنین قول برگزاری کنسرت در تخت جمشید نیز به ما داده شد اما اتفاق نیفتاد. ظرف سه چهار ماه اخیر درخواست کنسرت خیابانی دوباره مطرح شد که ما به دفتر موسیقی نیز اعلام کردیم. یک جلسه هم با خانم رضایی داشتم که قول همراهی داد. در دیدار جانبی که با وزیر فرهنگ داشتیم هم ایشان گفتند پیگیری میکنیم. در نهایت روز شنبه جلسهای در وزارت فرهنگ برگزار شد تا همه سازمانهای مرتبط برای این کنسرت، گردهم آیند و کارها جلو برود.
وی همچنین تاکید کرد: شروع کار و پیگیریهای لازم برای برگزاری این کنسرت از جانب وزارت فرهنگ بود و امیدواریم که نتیجه خوبی نیز داشته باشد. این اجرا مستقل است و به سفارش جایی نیست.
شجریان در ادامه درباره کیفیت صدا و تصویر این کنسرت بیان کرد: پشتیبانی که بانک صادرات خواهد داشت، در راستای کیفیت صدا و تصویر است و قرار است مردم که ایستاده در میدان آزادی میآیند از همه جهت بتوانند صدا و تصویر را با کیفیتی خوب دریافت کنند.
پاسخ به پرسشی درباره کنسرت مشترک با انوشیروان روحانی
وی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری کنسرت مشترک با انوشیروان روحانی گفت: استاد روحانی هنوز خودشان اعلام آمادگی نکردند که در ایران کنسرت داشته باشند یا خیر. چون سالهاست اجرایی نداشتند و تمایلی هم نشان ندادند. ایشان سکوتی داشتند که نمیدانم دلیلش چیست به همین دلیل به عهده خودشان گذاشتم که اجرایی مشترک داشته باشیم یا خیر و زمانی که ایشان اطلاع بدهند من اقدامات لازم را انجام میدهم. امیدوارم آن طور که دلمان میخواهد پیش برود.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اخذ مجوز قطعاتی که قرار است اجرا شود تا شاهد اتفاقی که برای علی قمصری رخ داد، نباشیم، بیان کرد: قطعاتی که ما اجرا میکنیم نیاز به مجوز ندارد چون همگی دارای روال قانونی انتشار هستند و من با چالشی روبهرو نشدم ضمن آن که نام قطعات نیز اعلام کردهام و اگر نیاز به مجوز باشد، خانم فروزان اقدام میکنند.
در جنگ، کنار مردم هستم
این خواننده درباره اینکه به عنوان همایون شجریان در مورد جنگ و حضورش بین مردم چه اعتقادی دارد، توضیح داد: اگر باز هم جنگی اتفاق بیفتد، حتما تهران و در کنار مردم خواهم بود، فوقش تا شمال بروم اما اعتقاد شخصیام این است که ما تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را داریم که در مواقع بحران باید زندگی روزمره را ادامه داد. نمیتوانم درباره جنگ ناراحت نباشم و برنامهریزی نداشته باشم اما بهترین کار، زندگی روزمره داشتن است. این روش من برای آرام نگاه داشتن ذهنم است چون کاری از دستم برای جلوگیری از جنگ برنمیآید. اگر خدای نکرده جنگی شود، حتما در کنار مردم در ایران خواهم بود. در جنگ ۱۲روزه نیز به اجبار در تور کنسرتها بودم و همگی گیر افتاده بودیم و به محض اینکه توانستیم، به ایران و تهران آمدیم. بنابراین، قرار نیست فرار کنم، بلکه هستم.
وی درباره برگزاری کنسرتش در استادیوم آزادی گفت: استادیوم آزادی را فکر کردیم تجهیز کنیم اما به نتیجه درستی نرسیدیم و شاید هم به همان شیوه علیرضا قربانی عمل کنیم. اما مشکلاتی وجود دارد که کام نمیدهد.
شجریان در پایان گفت: برای پخش آنلاین هم در حال برنامهریزی هستیم تا مردم بتوانند استفاده کنند.
شجریان در پایان با یاد پدرش گفت: با پدر در وجود خودم زندگی میکنم. همیشه او را دارم و با او زندگی میکنم. هر قدمی که در کارم برمیدارم به پدرم فکر میکنم و خوشحالم که مردم قدرشناس او هستند.
