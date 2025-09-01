پیدا شدن جنازه جوان سقزی پس از سه روز در سد مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فداکار بامداد دوشنبه اظهار کرد: این جوان ۲۰ ساله اهل شهرستان سقز که به همراه پدرش روز جمعه برای شنا به سد مهاباد رفته بود، دچار غرق شدگی شد.

وی افزود: این جوان پس از شنا از طرف جزیره مهاباد به طرف دیگر سد دچار خستگی و در میان راه دچار غرق شدگی شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: تیم‌های جست‌وجو و نجات از روز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، تا اینکه سرانجام موفق به یافتن جسد وی شدند.

وی با قدردانی از تلاش تیم‌های غواصی افزود: پس از این حادثه علاوه بر تیم غواصی مهاباد، تیم‌های غواصی و ملوانان از شهرهای اطراف از جمله بوکان، سقز و میاندوآب در سد مهاباد به جستجوی جنازه این جوان غرق شده پرداختند.

وی افزود: بسیاری از شهرندوان مهاباد نیز در طول این سه روز با خانواده این جوان ابراز همدردی کرده و وسایل و امکانات مورد نیاز را برای اعضای خانواده و آشنایان وی تیهه و تدارک دیدند.

فداکار گفت: جنازه این جوان پس از پیدا شدن در سد مهاباد برای بررسی علت حادثه و سایر تشریفات با بدرقه مردم به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

وی یادآور شد: سد مهاباد منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و مسؤولان محلی بارها نسبت به خطر شنا در این سد هشدار داده‌اند.