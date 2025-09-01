علیاصغر طهماسبی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: در زمان آغاز به کار دولت در گلستان، ما با کمبود هزار و۵۸۰ لیتر آب در ثانیه در مرکز استان مواجه بودیم. خوشبختانه امروز با اقدامات انجامشده، ۳۶۲ لیتر در ثانیه از این کمبود جبران شده و وارد مدار مصرف شده است.
۹۰ درصد چاههای استان فاقد فیدر اضطراری هستند
استاندار گلستان در ادامه با اشاره به وضعیت نگرانکننده چاههای آب در استان گفت: در حال حاضر حدود ۷۸۰ حلقه چاه در استان فعال است که متأسفانه بیش از ۹۰ درصد آنها فاقد فیدر برق اضطراری هستند. این بدان معناست که بهمحض قطعی برق، این چاهها بلافاصله از مدار خارج میشوند و تا دو ساعت هیچ آبی به شبکه بازنمیگردد.
وی افزود: کارشناسان ما در اداره آب استان و شهرستانها در تلاش هستند که این مشکل را با اصلاح زیرساختها و تأمین تجهیزات مورد نیاز برطرف کنند.
طرحهای آبشیرینکن برای غرب گلستان در راه است
طهماسبی از امضای تفاهمنامهای با سرمایهگذار بخش خصوصی برای احداث آبشیرینکن در غرب استان خبر داد و گفت: این پروژه بهطور ویژه برای مناطق بندرترکمن، گمیشان، آققلا و دیگر شهرهای غربی استان طراحی شده و مجوزهای لازم نیز صادر شده است. این طرح میتواند گامی بلند برای حل مشکل شوری آب و کمبود منابع در این مناطق باشد.
افزایش چاههای تأمین آب و حذف آبرسانی با تانکر
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در توسعه شبکه آبرسانی استان افزود: در مدت اخیر، مجوز حفر ۲۷ حلقه چاه در شهرهایی مانند گرگان، گنبد و مناطق مرزی صادر شده است. در گذشته، برخی روستاها و شهرهای مرزی گلستان از طریق تانکر یا آبانبارها آبرسانی میشدند، اما امروز با توسعه زیرساختها، شرایط به مراتب بهتر شده است.
سرمایهگذاری هزار میلیارد تومانی در فاضلاب شهری
استاندار گلستان همچنین با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته در حوزه آب و فاضلاب استان گفت: در حوزه شهری، بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان، و در بخش روستایی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری هزینه شده است. مجموعاً در بخش فاضلاب استان، هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از تخصیص دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در حوزه منابع آبی استان خبر داد و اظهار کرد: امید است با تحقق کامل این بودجهها، بخش زیادی از مشکلات آبی گلستان بهویژه در مناطق کمبرخوردار برطرف شود.
