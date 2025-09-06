کار تیم ملی فوتبال در کافا «غلط» است؛ انتقاد از روش جوانگرایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه حضور خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵، مرحله گروهی این رقابت‌ها را با دو پیروزی و یک تساوی به پایان رساند. شاگردان امیر قلعه‌نویی ابتدا با برتری مقابل تیم‌های ملی افغانستان و هند شروعی مقتدرانه داشتند، اما در سومین دیدار برابر تاجیکستان، میزبان مسابقات، در حالی که با دو گل از حریف خود پیش بودند، در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شدند.

این تساوی در شرایطی رقم خورد که اشتباه خط دفاعی و لغزش پیام نیازمند، دروازه‌بان ایران، فرصت بازگشت را در اختیار بازیکنان تاجیکستان قرار داد تا آن‌ها از شکست در خانه خود بگریزند و مانع از سومین پیروزی متوالی ایران شوند.

در گروه A نیز تیم ملی ازبکستان با کسب ۷ امتیاز و برتری در تفاضل گل نسبت به عمان، موفق شد به عنوان صدرنشین راهی فینال شود. بدین ترتیب ایران و ازبکستان روز دوشنبه در شهر تاشکند دیدار پایانی این رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد.

جالب آن‌که سال گذشته نیز این دو تیم در همین مرحله به مصاف یکدیگر رفتند که ملی‌پوشان کشورمان با نمایشی برتر توانستند ازبکستان را شکست دهند و جام قهرمانی را بالای سر ببرند. اکنون تیم ملی ایران در اندیشه تکرار این موفقیت و کسب دومین عنوان قهرمانی پیاپی در تورنمنت کافا است.

جمشید شاه محمدی پیشکسوت فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حضور تیم ملی کشورمان در رقابت‌های کافا اظهار داشت: واقعیتش از نظر دید خودم می‌گویم ما می‌توانستیم با تیم‌های بهتر بازی کنیم. اصلاً دلیلی ندارد ما برویم جایی که تیم‌های به‌قول معروف درجه چهار و پنج دارند بازی می‌کنند. اگر واقعاً داریم بازیکنان را امتحان می‌کنیم، فکر می‌کنم کار غلط است. ما باید جلوی تیم‌های بهتر بازی کنیم تا بتوانیم نفرات خوبی را برای جام جهانی انتخاب کنیم.

او با انتقاد از فدراسیون فوتبال تصریح کرد: مسئولان فدراسیون باید بازی‌های بهتری را برای تیم ملی محیا کنند. تیم‌های باشگاهی ما مانند پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان هم می‌توانند با حضور در کافا قهرمان شوند. مطمئن باشید که قهرمانی این دوره هم از آن ایران خواهد بود. من فکر می‌کنم باید ارزش‌های تیم ملی، به‌خصوص ایران، حفظ شود نه اینکه بخواهیم با تیم‌های دسته چندمی بازی کنیم.

کارشناس فوتبال درباره سرمایه‌گذاری روی بازیکنان جوان گفت: اگر بخواهیم روی جوان‌ها کار کنیم، سن و سال ملاک نیست. بازیکنی که در ایران فرصت بازی پیدا نمی‌کند، چطور می‌تواند در جام جهانی که همه بازیکنان سطح بالایی دارند بازی کند؟ من این روش را نمی‌پسندم.

او در پایان خاطر نشان کرد: اگر با تیم‌های قدرتمند مثل ژاپن، کره، آلمان یا فرانسه بازی می‌کردیم، حتی اگر می‌باختیم، باز هم برنده بودیم؛ زیرا اعتماد به نفس تیم بالا می‌رفت. تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورها در حال پیشرفت هستند و حتی هند هم ظرف دو سال آینده به راحتی قابل شکست دادن نیست. این روند به ضرر تیم ملی ایران است.