AFC: ایران صعود مقتدرانه ای در تورنمنت کافا داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ روز گذشته (دوشنبه ۱۰ شهریور) رو در روی تیم ملی هند قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی خاتمه یافت تا ایران صعود خود را به دور حذفی این تورنمنت به عنوان تیم صدرنشین قطعی کند.

در همین حال سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نوشت: در دیداری از گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵، تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در شهر هیسور با نتیجه ۳ بر صفر مقابل هند به برتری رسید و به صدر جدول صعود کرد. در همین گروه، تاجیکستان نیز نخستین پیروزی خود را با شکست ۲ بر صفر افغانستان به دست آورد.

ایران از همان ابتدا بازی را در دست گرفت و با حرکات هجومی امید نورافکن و سرعت بالای محمدامین حزباوی حملاتی خطرناک روی دروازه هند ایجاد کرد، اما دروازه‌بان گورپریت سینگ ساندو و دفاع مقاوم هندی‌ها اجازه باز شدن دروازه را ندادند.

هند نیز از جناحین و با حرکات عاشیق کورونیان و راهول بکه خطرناک نشان می‌داد، اما موقعیت‌های واضح گلزنی ایجاد نکرد.

در دقیقه ۵۹، اولین گل بازی به ثمر رسید؛ ارسال دقیق محمدحسین کنعانی زادگان از داخل محوطه جریمه از مقابل خط دفاعی هند عبور کرد و امیرحسین حسین‌زاده با آرامش توپ را به تور دروازه ساندو فرستاد.

امیدهای هند برای جبران نتیجه در دقیقه ۸۹ کمرنگ شد؛ یک حرکت سازمان‌یافته از ایران باعث شد مهدی طارمی چند مدافع را جذب کند و علیرضا جهانبخش در جناح آزاد شود. شوت اولیه او توسط ساندو مهار شد اما توپ به تیرک برخورد کرد و در ریباند علی علیپور بلافاصله توپ را وارد دروازه کرد تا اختلاف دو برابر شود.

گل سوم ایران در وقت‌های تلف شده توسط مهدی طارمی به ثمر رسید؛ او پاس دقیق جهانبخش را دریافت کرد و با یک ضربه آرام و حساب‌شده گل نهایی را زد تا برد مقتدرانه ایران تثبیت شود.