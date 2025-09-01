احمدی: امیدوارم لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را همیشه داشته باشم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هند در تورنمنت کافا اظهار داشت: خداراشکر به لطف خدا و سپس با اعتماد امیر قلعه‌نویی و کادرفنی تیم ملی، فرصت حضور در جمع ملی‌پوشان را به دست آوردم. از روز نخست که در تیم ملی حضور پیدا کردم، تمام تلاشم این بوده است که به‌گونه‌ای کار کنم که شایستگی پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی را داشته باشم و کادرفنی را شرمنده نکنم. امیدوارم همیشه لایق این افتخار بزرگ باشم.

او ادامه داد: در صحنه‌ای که بازیکن هند روی من مرتکب خطا شد، به‌نظر من داور می‌توانست کارت قرمز نشان دهد، چراکه او با کف پا به پای من ضربه زد.