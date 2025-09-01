https://mehrnews.com/x38VfM ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد خبر 6576915 استانها تهران استانها تهران ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ بسته خبری ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری دوشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ دهم شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 7 MB کد خبر 6576915 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران برچسبها بسته خبری تهران بسته خبری خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران
نظر شما