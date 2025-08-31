  1. استانها
  2. تهران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

بسته خبری ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران

بسته خبری ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران

تهران- در بسته خبری یکشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ نهم شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه می‌پردازیم.

دریافت 10 MB
کد خبر 6576304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها