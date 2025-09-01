به گزارش خبرنگار مهر، نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفتگویی تلویزیونی در خصوص روند خروج اتباع غیر مجاز از کشور گفت: تا ۸ شهریور ۱ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۴ نفر از اتباع افغانستانی از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: ۴۲۵ هزار و ۷۴۹ نفر دستگیر شدند و حدود ۸۰۹ هزار ۲۹۵ نفر به صورت خود معرف و با خانواده از کشور خارج شده‌اند. کسانی که با خانواده خارج شدند قبول می‌کنند که دیگر نمی‌توانند مطابق شرایط سابق در کشور ما زندگی کنند.

به گفته وی تا پایان سال ۸۰۰ هزار نفر دیگر هم باید خارج شوند تا این آمار به دو میلیون نفر برسد.

در حال تکمیل…