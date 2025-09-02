به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید میلاد ملک از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شاهرود، ابراز داشت: شهادت عالیترین مرتبه ایثار و فداکاری در راه دفاع از حق و حقیقت است.
وی با بیان اینکه شهیدان با خون خود مکتب مقاومت را زنده نگاه داشتند، افزود: صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا نیز ادامهدهنده همان راه مقدس است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه قدردان این ایثار بزرگ شهدا و خانوادههای آنها هستیم، ابراز داشت: شهیدان با ایستادگی خود در برابر ظلم و استکبار، عزت و امنیت را برای ملتهای آزاده به ارمغان آوردند.
انصاری در ادامه تصریح کرد: خانوادههای شهدا با شکیبایی و پایداری بی مثال خودشان، الهامبخش جامعه در مسیر حق طلبی و آزادگی هستند.
وی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهید میلاد ملک، یاد و خاطره همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گرامی داشت و افزود: امروز باید یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشت و راه آنها را برای نسل جدید تبیین کرد.
