به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، اظهار کرد: امسال حدود ۳۰۰ همت خسارت از محل ناترازی انرژی در حوزه صنعت داشتیم.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعی‌ها ۲ ساعته و گاهی ۴ ساعته برق، صنعت را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، ناترازی انرژی در برخی از بخش‌ها باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت از دیگر مشکلات ناترازی برق است که وزارت نیرو باید امیدآفرینی کند و برای سال آینده برنامه داشته باشد تا ۲۶ هزار مگاوات نیاز کشور تأمین شود.