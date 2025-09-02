به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، اظهار کرد: آب و برق دو موضوع اصلی و مهم در حوزه کشاورزی است که با چالش‌های زیادی روبرو شده است.

نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه تاکنون اقدام خاصی برای کاهش قطعی برق چاه‌های کشاورزی نشده است و عدم مدیریت آب به دلیل مدیریت ناکارآمد است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شاهد نابودی محیط زیست، تهدید امنیت آبی و تشدید خشکسالی هستیم، اظهار کرد: رویکرد غلط و سنتی وزارت نیرو منجر به سدسازی‌های بی رویه شده است. از سوی دیگر، نادیده گرفتن حقابه‌های زیست محیطی منجر به تشدید خشکسالی تالاب‌ها شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین ترویج الگوی کشت نادرست باعث افزایش تقاضای مصنوعی آب شده است. راندمان آبیاری بسیار پایین آمده و وزارت نیرو باید برنامه‌ای برای توسعه شبکه‌های آب داشته باشد.