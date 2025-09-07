به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: باید متولی خرید پنل‌های خورشیدی وزارت نیرو باشد، چرا که در غیر این صورت باعث فساد می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه خرید پنل‌های خورشیدی توسط شرکت‌های تخصصی انجام نمی‌شود، بلکه به دست بدهکارترین افراد، صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از رئیس جمهور و وزیر نیرو می‌خواهم به این موضوع ورود پیدا کنند تا ارز کشور بی‌جهت و به دست افرادی که فسادشان در سیستم بانکی به وضوح مشخص است، بر باد نرود.