۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۸

گودرزوند: وزارت نیرو باید متولی خرید پنل‌های خورشیدی باشد

گودرزوند: وزارت نیرو باید متولی خرید پنل‌های خورشیدی باشد

نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: باید متولی خرید پنل‌های خورشیدی وزارت نیرو باشد، چرا که در غیر این صورت باعث فساد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: باید متولی خرید پنل‌های خورشیدی وزارت نیرو باشد، چرا که در غیر این صورت باعث فساد می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه خرید پنل‌های خورشیدی توسط شرکت‌های تخصصی انجام نمی‌شود، بلکه به دست بدهکارترین افراد، صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از رئیس جمهور و وزیر نیرو می‌خواهم به این موضوع ورود پیدا کنند تا ارز کشور بی‌جهت و به دست افرادی که فسادشان در سیستم بانکی به وضوح مشخص است، بر باد نرود.

زهرا علیدادی

