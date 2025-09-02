به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مرداد ماه بیش از یک میلیون و ۶۸۹ تردد بین استانی وسایل نقلیه در استان ثبت شد که نسبت به تیرماه امسال ۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه در استان ۴۰ محور مجهز به دستگاه ترددشمار آنلاین وجود دارد که در هر لحظه میتوان از میزان تردد جادهها مطلع شد، افزود: متوسط تردد بین استانی روزانه در مردادماه سال جاری، ۵۴.۵۱۴ وسیله نقلیه در روز بوده که بیشینه مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ معادل ۶۳.۶۰۸ وسیله نقلیه بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در مرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد از خودروهایی که در استان تردد داشتند کمتر از یک روز در استان بودند و و بیانگر این است که فقط بهصورت عبوری از استان تردد داشتند.
وی در ادامه گفت: بر اساس دادههای سامانههای پلاکخوان، سهم تردد وسایل نقلیه غیربومی در استان در مردادماه نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد افزایش داشته و همچنین بعد از پلاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد، پلاکهای استان فارس، خوزستان و بوشهر بیشترین میزان تردد را در سطح جادههای استان داشتند.
پیمانجو با بیان اینکه بر اساس دادههای مذکور پلاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین مقصد سفر را در استانهای فارس، خوزستان و اصفهان داشتهاند، ابراز کرد: محورهایی که دارای بیشترین تردد در مرداد ۱۴۰۴ در استان بودهاند، به ترتیب محورهای: یاسوج - پاتاوه، پاتاوه - یاسوج، بابامیدان - گچساران، یاسوج - بابامیدان و بابامیدان - یاسوج است.
وی اضافه کرد: مردم میتوانند نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را از طریق سامانه جامع اطلاعرسانی جادههای کشور ۱۴۱ در میان بگذارند تا در اولین فرصت نسبت به پاسخگویی اقدام شود و همچنین با مراجعه به سایت www.141.ir میتوان آخرین تصاویر دوربینهای نظارت تصویر جادهای را جهت اطلاع از وضعیت جادهها مشاهده کرد.
نظر شما