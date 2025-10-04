به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پیمانجو، از ثبت یک میلیون و ۹۷۲ تردد بیناستانی در محورهای این استان طی شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مرداد ماه، ۱۷ درصد و در مقایسه با مدت شمابه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد داشته است.
وی افزود: میانگین روزانه تردد در این ماه ۶۳ هزار و ۶۳۹ وسیله نقلیه ثبت شده و اوج ترد روز ۲۱ شهریور با عدد ۷۷ هزار و ۶۶۷ وسیله نقلیه است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمدبا اشاره به وجود ۴۰ محور مجهز به تردد شمار آنلاین در استان، بیان کرد: تحلیل دادهها نشان میدهد که حدود ۴۱ درصد از خودروها کمتر از یک روز در استان توقف داشتهاند که بیانگر تردد عبوری محض آنها است.
وی به نتایج دادههای سامانههای پلاکخوان اشاره کرد و افزود: بعد از پلاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد، پلاکهای استانهای فارس، خوزستان و بوشهر به ترتیب بیشترین تردد را در جادههای این استان داشتهاند. همچنین پلاکهای استان مقصد سفرهای خود را عمدتاً استانهای فارس، خوزستان و اصفهان انتخاب کردهاند.
پیمانجو به پرترددترین محورهای استان در شهریورماه اشاره کرد و یادآور شد: محور پاتاوه - یاسوج، بابامیدان – گچساران، یاسوج - پاتاوه، یاسوج - بابامیدان و بابامیدان - یاسوج پرترددترین محورهای استان هستند.
وی از کاربران جادهای درخواست کرد نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ و اپلیکیشن موبایلیبا این اداره کل در میان بگذارند، همچنین شهروندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.141.ir، آخرین تصاویر دوربینهای نظارت تصویری جادهها را برای اطلاع از وضعیت ترافیک مشاهده کنند.
