به گزارش خبرنگار مهر، علی سهرابیبیدار صبح سهشنبه در نشست خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و تبیین اقدامات صنعت برق در استان اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۵۵۰ پروژه در ۹ حوزه مختلف از جمله توسعه و احداث شبکه، اصلاح و بهینهسازی خطوط روستایی و شهری، بهبود روشنایی معابر، ایجاد قدرت مانور شبکه، پروژههای کاهش پیک مصرف، نصب انشعابات جدید، تعویض کنتور و پروژههای ساختمانی عملیاتی شده است.
وی مجموع اعتبار هزینهشده برای این طرحها را ۵۶۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این اقدامات به منظور تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم شریف استان و ارتقای کیفیت خدمات صورت گرفته است.
سهرابیبیدار با اشاره به ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی برقرسانی در شهرها و روستاهای استان گفت: حتی روستاهایی که در گذشته خالی از سکنه بوده و اخیراً احیا شدهاند، در اولویت برقرسانی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان ادامه داد: بهینهسازی مصرف انرژی با جایگزینی لامپهای پرمصرف با LED در سطح شهر و روستا، موجب کاهش مصرف در بخش روشنایی معابر به میزان ۲.۲ درصد شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی درباره چالشهای تأمین برق در تابستان امسال گفت: گرمای بیسابقه، کاهش محسوس بارندگی و افت منابع آبی موجب کاهش تولید نیروگاههای برقآبی و افزایش مصرف بهویژه در بخشهای سرمایشی و کشاورزی شد که این شرایط، استان و کشور را وارد وضعیت ناترازی برق کرد.
سهرابیبیدار با بیان اینکه مصرف همدان در اوج بار تابستان به ۱۲۵۰ مگاوات رسیده است، افزود: برای عبور از این شرایط، مطابق مصوبه هیئت وزیران، برنامههای مدیریت بار در بخشهای مختلف اجرا شد که بر این اساس، کشاورزان با خاموشی ۵ ساعته موتورپمپها در ساعات اوج مصرف، قادر به استفاده ۱۹ ساعته رایگان از برق شدند.
وی ادامه داد: در بخش اداری، کاهش ۲۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و ۷۰ درصدی در خارج از ساعات اداری الزامی شد و ادارات موظف گردیدند ۲۰ درصد برق خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند؛ به همین منظور، نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی در استانداری بهعنوان بزرگترین پروژه سریعالنصب استان راهاندازی شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاطرنشان کرد: در بخش صنعت نیز، صنایع شهرکهای صنعتی دو روز در هفته و دیگر صنایع یک تا سه روز بسته به شرایط، در طرحهای مدیریت مصرف همکاری داشتند.
وی بر ضرورت همراهی و صبوری مردم در دورههای مدیریت بار تأکید کرد و افزود: هدف ما این است که حتی اگر ناچار به اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده شویم، با این اقدام بتوانیم پایداری برق را در ۲۲ ساعت دیگر شبانهروز حفظ کنیم و از بروز خاموشیهای گسترده و طولانیمدت جلوگیری شود.
نظر شما