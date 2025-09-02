از ساخت روزانه یک مدرسه تا تلاش برای تکمیل ۱۲۰۰ پروژه نیمه تمام

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۴، نگاهی به عملکرد عمرانی استان گلستان نشان می‌دهد که این استان گام‌های بلندی در مسیر توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی برداشته است. گلستان در حالی با مشکلاتی مانند کمبود آب و پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه است که با اتخاذ سیاست تمرکز بر بهره‌برداری از پروژه‌های موجود، تلاش دارد تحولی پایدار در حوزه عمرانی رقم بزند.



در همین راستا، خبرنگار مهر در گفت‌وگو با سید مهدی مهیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، به بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، چالش‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی این استان پرداخته است.

* ابتدا درباره عملکرد شش‌ماهه دستگاه‌های اجرایی استان گلستان توضیح دهید.



گزارشی که ارائه می‌کنم حاصل جمع‌بندی از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه منتاک است؛ سامانه‌ای که توسط وزارت کشور طراحی شده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هر سال در دو بازه هفته دولت و دهه فجر اطلاعات پروژه‌های خود را در آن بارگذاری کنند. بر اساس این اطلاعات، در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ در استان گلستان، ۱۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (همت) یا به بهره‌برداری رسیده‌اند یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.



*این حجم از پروژه‌ها قابل توجه است. مهم‌ترین پروژه‌ها در چه حوزه‌هایی تعریف شده‌اند؟



یکی از تأکیدات رئیس‌جمهور، توسعه عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی است. در این راستا، در استان گلستان ۷۰۰ کلاس درس در قالب ۱۰۰ پروژه با زیربنایی حدود ۱۰۰ هزار مترمربع و با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصد در دست اجراست. تنها در شش‌ماه گذشته ۵۵ پروژه آموزشی آغاز شده که یعنی تقریباً هر روز بیش از یک مدرسه در استان کلنگ‌زنی یا بهره‌برداری شده است.



* درباره پروژه‌های عمرانی مثل آب، فاضلاب، مسکن و راه‌ها چه اقداماتی انجام شده؟



اجازه بدهید موارد را تفکیک کنم، در بخش آب و فاضلاب: شرکت آب و فاضلاب استان با بودجه‌ای بالغ بر ۱۲۸ میلیارد تومان پروژه‌هایی مانند حفاری چاه، اجرای شبکه و ساخت مخازن را در دست اجرا دارد. شرکت آب منطقه‌ای نیز با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، آبرسانی به شهرهایی چون گرگان، علی‌آباد و برخی مناطق دچار تنش آبی را انجام داده است.



در بخش مسکن: در بخش روستایی، بیش از سه هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۲۰۹ پروژه آسفالت روستایی نیز اجرا یا آغاز شده است. در بخش شهری نیز هزار و ۸۰۰ واحد مسکن شهری شامل ۶۱۵ واحد در بافت فرسوده و مابقی خودمالکی، تکمیل و تحویل شده است.



در بخش شهرداری‌ها: در سطح استان، ۲۳۳ پروژه شهری با اعتباری بالغ بر هزار و ۴۰ میلیارد تومان شامل آسفالت معابر، احداث پل، خانه فرهنگ، روشنایی، المان‌های شهری و… در حال اجرا یا پایان یافته است.



در بخش روستاها: در بخش توسعه روستایی، ۶۷۰ پروژه به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان توسط دهیاری‌ها و اداره کل امور روستایی اجرا شده است.



*درباره طرح‌های نیمه‌تمام و رویکرد استان برای تکمیل آن‌ها توضیح دهید؟



ما در حال حاضر نزدیک به هزار و ۲۰۰ پروژه ملی و استانی نیمه‌تمام در سطح استان داریم که برای تکمیل آن‌ها نیاز به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است. در سال گذشته، نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه شد که حدود ۳۰ درصد این پروژه‌ها را پوشش داد. سیاست ما توقف تعریف پروژه جدید و تمرکز کامل روی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است. حتی در جلسه نهاد ریاست جمهوری هم تأکید شد که پروژه‌هایی برای سفر ریاست جمهوری پیشنهاد شوند که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، ردیف اعتباری و ماده ۲۳ را نیز دارا باشند.



*مهم‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام استان کدامند؟



موارد مهم عبارتند از کریدور شمال به جنوب (محور خوش‌ییلاق)، راه‌های شرق استان مانند گنبد–آق‌قلا و جاده نفت، سد نرماب (در حال پیگیری برای تکمیل تا پایان سال)، سایت مراوه‌تپه جابجایی روستاییان؛ با هزار و۶۰۰ قطعه آماده‌سازی شده و عملیات ساخت آغاز شده است.



*وضعیت نهضت ملی مسکن در گلستان چگونه است؟

از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۷۰ هزار پروانه ساخت مسکن صادر شده که شامل سه هزار پروانه مسکن روستایی، ۲۲ هزار پروانه مسکن خودمالکی، هفت هزار واحد در اراضی دولتی و هفت هزار واحد در بافت فرسوده است.

اکنون همه هفت هزار واحد نهضت ملی آغاز شده و بین ۱۵ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. بانک‌ها علیرغم محدودیت‌ها، به همه این پروژه‌ها تسهیلات تخصیص داده‌اند. امیدواریم تا ۲۴ ماه آینده این واحدها را تحویل دهیم.



* درباره راه‌ها و حمل‌ونقل چه اقداماتی در دست انجام است؟



دو کریدور اصلی داریم که شرق به غرب: پروژه بزرگراهی با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد و شمال به جنوب (محور سیلاب): تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته که در حال پیگیری برای تأمین اعتبار است.



بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته برای پروژه‌های راهسازی، ایمن‌سازی، روشنایی، و روکش آسفالت تخصیص یافته که در حال اجراست.



* وضعیت تأمین آب در تابستان چگونه بوده است؟ قطعی‌ها مدیریت شده‌اند؟



امسال با ۳۸ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته و ۲۵ درصد نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بودیم. با این حال، با اجرای پروژه‌هایی نظیر ۱۲ حلقه چاه، پنج هزار و ۵۰۰ متر مکعب مخازن و ۱۵ ایستگاه پمپاژ توانستیم هزار و ۲۰۰ لیتر کسری تولید را تا حدی جبران کنیم. امیدواریم با افزایش بارندگی در پاییز، مشکل به طور کامل مرتفع شود.



در بخش برق و گاز چه اقداماتی در استان انجام شده است؟



در حوزه برق پروژه ساخت ۲۸ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در حال اجراست. نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد نیز ۵۰۰ مگاوات به شبکه اضافه خواهد کرد. پروژه هزار مگاواتی با بانک دی و نیروگاه دماوند نیز در مرحله تفاهم‌نامه است.



در حوزه گاز هم از ۹۸۰ روستای استان، ۹۵۰ روستا گازدار هستند. روستاهای باقیمانده در مناطق سخت‌گذر هستند که در برنامه‌های آینده قرار دارند.

