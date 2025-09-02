نقش مددکاران اجتماعی در فرایند درمان سرطان کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از محک، سید محمد حسین جوادی، با بیان اینکه سرطان تنها محدود به بعد جسمی نیست و بحران روانی، اجتماعی و اقتصادی برای خانوادهها است، افزود: سرطان فراتر از بیماری است چون بیماری فرد را آزار میدهد اما بحران بیماری، همه خانواده و بستگان نزدیک را درگیر میکند.
وی با اشاره به اهمیت نقش مددکاران اجتماعی در تکمیل فرایند درمان سرطان کودکان، ادامه داد: مددکار اجتماعی با رویکرد مداخله در بحران موجب کاهش سطح تنش در خانواده میشود تا بیمار بتواند با حمایتهای دریافت شده، مسیر درمانی متناسبتری پیدا کند. اینگونه سطح تنش خانواده نیز کاهش یافته و مراقبت بیشتری از فرزند انجام میدهد.
جوادی گفت: در کارسنجی مددکاران اجتماعی در وزارتخانه بهداشت برای گروههای مختلف ۷۴ استاندارد متناسب با بیماری استخراج کردیم. یکی از تخصصیترین بیماریها سرطان بود و به طور مثال در انکولوژی کودکان برای هر ده تخت یک مددکار اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: نقش مددکار اجتماعی در کنار گروه پزشکی حائز اهمیت است و میتواند در بهبود بیماران مؤثر باشد. نگاه معاونت درمان وزارت بهداشت نیز در این باره تخصصی و حمایت گرایانه است.
جوادی با تأکید بر نقش مؤسسه خیریه محک به عنوان مهمترین خیریه فعال در سرطان کودکان بیان کرد: گرچه محک بسیار مجموعه توانمندی است و ممکن است مجموعههای دیگر در سطح محک نباشند اما حضور موسساتی چون محک در شبکه ملی سرطان در کنار سایر مؤسسات موجب هم افزایی در آموزش، انتقال تجربیات و … به ویژه در مددکاری اجتماعی است.
وی یادآور شد: وزارت بهداشت نیز از این رویکرد حمایت و سعی میکند این نگاه را توسعه دهد. ما در آموزش و پژوهش از ظرفیت تمام سمنها به ویژه مؤسسه محک استفاده میکنیم و خوب میدانیم که این مؤسسات باری را از روی دوش نظام سلامت بر میدارند.
جوادی با مقایسه خدمات مددکاری اجتماعی در ایران با سایر کشورها عنوان کرد: گرچه در شرایط پساتحریم و مسائل اقتصادی حاصل از آن هستیم که موجب مشکلاتی برای خانوادهها و مراقبین و…، شده است اما تلاشهای انجام شده و مجموعه خدماتی که انجام میدهیم مهم است.
وی متذکر شد: مشاور یونیسف در بازدیدی که از ایران داشت عنوان کرد که در منطقه مدیترانه شرقی، مددکاران اجتماعی و ساختار حمایت اجتماعی در ایران به نسبت منطقه پیشرو است و باید تلاش کنیم برنامههای توانمندسازی و همگرایی ایجاد کنیم.
