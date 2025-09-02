  1. حوزه و دانشگاه
نهمین دوره «روزی با دانشگاه تهران» با حضور پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری (رتبه‌های زیر ۱۰۰۰) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران،‌ نهمین دوره «روزی با دانشگاه تهران»، روز پنجشنبه، ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری (رتبه‌های زیر ۱۰۰۰) برگزار خواهد شد.

این برنامه در دو نوبت؛ صبح ویژه رتبه‌های زیر هزار گروه‌های آزمایشی ریاضی و هنر و عصر ویژه رتبه‌های زیر هزار گروه‌های علوم انسانی، علوم تجربی و زبان، برگزار می‌شود.

محل پذیرش این برنامه، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران است و شرکت‌کنندگان طی آن با ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران، دانشکده‌ها و رشته‌های تحصیلی این دانشگاه آشنا خواهند شد.
ثبت‌نام برای حضور در این برنامه الزامی است و پذیرفته‌شدگان از طریق این پایگاه اینترنتی می‌توانند فرایند پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند.

