۱۲کارگروه تخصصی امنیت سایبری تشکیل شد؛ مشارکت در فرایندهای بین المللی

رضا کلانتری رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت پژوهشکده امنیت گفت: پژوهشکده امنیت برای مشارکت مؤثر در روندهای بینالمللی توسعه استانداردهای امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در چارچوب فعالیتهای اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU-T)، اقدام به تشکیل یک ساختار فعالیتی متشکل از دوازده کارگروه تخصصی در ذیل عنوان کلی گروه مطالعاتی هفده (متناظر با ITU-T SG۱۷) کرده است.
وی افزود: این ساختار در قالب ۱۲ کارگروه تخصصی طراحی و راهاندازی شده است که هریک از آنها با مأموریتی مشخص به بررسی، تدوین و پیشنهاد راهکارهایی در حوزههای گوناگون امنیت فضای ارتباطی و فناوری اطلاعات میپردازند.
کلانتری ادامه داد: این کارگروهها شامل کارگروه راهبردهای استانداردسازی امنیت (Q۱) متمرکز بر سیاستگذاری کلان و راهبردی در حوزه استانداردسازی، کارگروه معماری امنیت شبکه (Q۲) با تمرکز بر امنسازی زیرساختهای شبکهای، کارگروه مدیریت امنیت اطلاعات (Q۳) مرتبط با خدمات امنیتی ارائهشده توسط اپراتورها و شرکتهای مخابراتی، کارگروه معماری امنیت سایبری (Q۴) در حوزه مقابله با بدافزارها و هرزنامهها، کارگروه امنیت فضاهای فیجیتال (Q۶) با موضوعاتی مانند امنیت اینترنت اشیا، متاورس و دوقلوهای دیجیتال، کارگروه امنیت هوش مصنوعی (Q۷) با هدف بررسی امنیت خدمات کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی، کارگروه امنیت رایانش ابری (Q۸): متمرکز بر امنیت زیرساختهای کلانداده و سرویسهای ابری، کارگروه معماری مدیریت هویت (Q۱۰) با تمرکز بر سازوکارهای احراز هویت و تلهبیومتریک، کارگروه فناوریهای عمومی امنیت (Q۱۱) شامل مباحثی مانند رمزنگاری و زیرساختهای پشتیبانی از کاربردهای امن، کارگروه امنیت حملونقل هوشمند (Q۱۳) شامل امنیت خودروهای متصل و خودران، کارگروه امنیت دفاتر توزیعشده (Q۱۴): با تمرکز بر فناوری بلاکچین، کارگروه امنیت ارتباطات کوانتومی (Q۱۵) در زمینه امنیت مبتنی بر فناوری کوانتومی میشوند.
رئیس پژوهشکده امنیت گفت: اعضای این کارگروهها از طیف متنوعی از بازیگران زیستبوم مرتبط با امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میشوند؛ از جمله نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی، شرکتهای دانشبنیان، فعالان اقتصادی و مراکز علمی و پژوهشی. هدف از این ترکیب، تضمین مشارکت مؤثر و هدفمند در تدوین استانداردها با رویکرد ملی و بهرهبرداری حداکثری از منافع کشور در مجامع بینالمللی است.
کلانتری با اشاره به تعاملات رسمی انجامشده با اداره کل امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد: این ساختار فعالیتی، بهعنوان یک مرجع معتبر در سطح ملی شناخته میشود و صورتجلسات و خروجیهای آن، مبنای رسمی برای طرح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در نشستهای تخصصی و عمومی گروه مطالعاتی ۱۷ اتحادیه بینالمللی مخابرات خواهد بود.
راهاندازی فرومهای علمی برای گسترش مشارکت
رئیس پژوهشکده امنیت همچنین از ایجاد فرومهای علمی متناظر با هر کارگروه تخصصی خبر داد و گفت: این فرومها بهمنظور بهرهگیری از توان علمی و فکری جامعه دانشگاهی و متخصصان علاقهمند به مباحث مرتبط، با میزبانی پژوهشگاه برگزار میشوند. تاکنون نیز برخی نشستهای اولیه این فرومها برگزار شده و برنامهریزی برای توسعه آنها در دست انجام است.
فراخوان برای عضویت در کارگروهها و فرومها
پژوهشکده امنیت از تمامی افراد حقیقی و حقوقی علاقهمند دعوت کرده است تا برای عضویت در کارگروههای تخصصی یا مشارکت در فرومهای علمی، از طریق آدرس ایمیل itut-sg۱۷@itrc.ac.ir با دبیرخانه گروه مطالعاتی ۱۷ در ارتباط باشند.
