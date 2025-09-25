  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

۱۲کارگروه تخصصی امنیت سایبری تشکیل شد؛ مشارکت در فرایندهای بین المللی

۱۲کارگروه تخصصی امنیت سایبری تشکیل شد؛ مشارکت در فرایندهای بین المللی

رئیس پژوهشکده امنیت از تشکیل ساختار فعالیتی جدید به‌منظور مشارکت مؤثر و هدفمند در فرایندهای بین‌المللی تدوین استانداردهای امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرداد.

رضا کلانتری رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت پژوهشکده امنیت گفت: پژوهشکده امنیت برای مشارکت مؤثر در روندهای بین‌المللی توسعه استانداردهای امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در چارچوب فعالیت‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU-T)، اقدام به تشکیل یک ساختار فعالیتی متشکل از دوازده کارگروه تخصصی در ذیل عنوان کلی گروه مطالعاتی هفده (متناظر با ITU-T SG۱۷) کرده است.

وی افزود: این ساختار در قالب ۱۲ کارگروه تخصصی طراحی و راه‌اندازی شده است که هریک از آن‌ها با مأموریتی مشخص به بررسی، تدوین و پیشنهاد راهکارهایی در حوزه‌های گوناگون امنیت فضای ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌پردازند.

کلانتری ادامه داد: این کارگروه‌ها شامل کارگروه راهبردهای استانداردسازی امنیت (Q۱) متمرکز بر سیاست‌گذاری کلان و راهبردی در حوزه استانداردسازی، کارگروه معماری امنیت شبکه (Q۲) با تمرکز بر امن‌سازی زیرساخت‌های شبکه‌ای، کارگروه مدیریت امنیت اطلاعات (Q۳) مرتبط با خدمات امنیتی ارائه‌شده توسط اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی، کارگروه معماری امنیت سایبری (Q۴) در حوزه مقابله با بدافزارها و هرزنامه‌ها، کارگروه امنیت فضاهای فیجیتال (Q۶) با موضوعاتی مانند امنیت اینترنت اشیا، متاورس و دوقلوهای دیجیتال، کارگروه امنیت هوش مصنوعی (Q۷) با هدف بررسی امنیت خدمات کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی، کارگروه امنیت رایانش ابری (Q۸): متمرکز بر امنیت زیرساخت‌های کلان‌داده و سرویس‌های ابری، کارگروه معماری مدیریت هویت (Q۱۰) با تمرکز بر سازوکارهای احراز هویت و تله‌بیومتریک، کارگروه فناوری‌های عمومی امنیت (Q۱۱) شامل مباحثی مانند رمزنگاری و زیرساخت‌های پشتیبانی از کاربردهای امن، کارگروه امنیت حمل‌ونقل هوشمند (Q۱۳) شامل امنیت خودروهای متصل و خودران، کارگروه امنیت دفاتر توزیع‌شده (Q۱۴): با تمرکز بر فناوری بلاک‌چین، کارگروه امنیت ارتباطات کوانتومی (Q۱۵) در زمینه امنیت مبتنی بر فناوری کوانتومی می‌شوند.

رئیس پژوهشکده امنیت گفت: اعضای این کارگروه‌ها از طیف متنوعی از بازیگران زیست‌بوم مرتبط با امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شوند؛ از جمله نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان اقتصادی و مراکز علمی و پژوهشی. هدف از این ترکیب، تضمین مشارکت مؤثر و هدفمند در تدوین استانداردها با رویکرد ملی و بهره‌برداری حداکثری از منافع کشور در مجامع بین‌المللی است.

کلانتری با اشاره به تعاملات رسمی انجام‌شده با اداره کل امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد: این ساختار فعالیتی، به‌عنوان یک مرجع معتبر در سطح ملی شناخته می‌شود و صورت‌جلسات و خروجی‌های آن، مبنای رسمی برای طرح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های تخصصی و عمومی گروه مطالعاتی ۱۷ اتحادیه بین‌المللی مخابرات خواهد بود.

راه‌اندازی فروم‌های علمی برای گسترش مشارکت

رئیس پژوهشکده امنیت همچنین از ایجاد فروم‌های علمی متناظر با هر کارگروه تخصصی خبر داد و گفت: این فروم‌ها به‌منظور بهره‌گیری از توان علمی و فکری جامعه دانشگاهی و متخصصان علاقه‌مند به مباحث مرتبط، با میزبانی پژوهشگاه برگزار می‌شوند. تاکنون نیز برخی نشست‌های اولیه این فروم‌ها برگزار شده و برنامه‌ریزی برای توسعه آن‌ها در دست انجام است.

فراخوان برای عضویت در کارگروه‌ها و فروم‌ها

پژوهشکده امنیت از تمامی افراد حقیقی و حقوقی علاقه‌مند دعوت کرده است تا برای عضویت در کارگروه‌های تخصصی یا مشارکت در فروم‌های علمی، از طریق آدرس ایمیل itut-sg۱۷@itrc.ac.ir با دبیرخانه گروه مطالعاتی ۱۷ در ارتباط باشند.

کد خبر 6577252
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها