صدور ۵۶ مجوز فعالیت بخش خصوصی در صنعت امنیت سایبری

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، پروانه‌های فعالیت برای شرکت‌های متقاضی در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا، در پنج ماه گذشته در مجموع با درخواست صدور و یا تمدید ۴۵۶ مجوز شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه‌های خدمات افتایی و محصولات فتایی، موافقت کرده است.

همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا در ماه قبل، با ۲ درخواست اخذ مجوز به دلیل عدم احراز صلاحیت فنی و اعتباری موافقت نکرده است.

با توجه به رویکرد حمایتی مرکز مدیریت راهبردی افتا از شرکت‌های خصوصی، همچنین تعداد ۱۲ درخواست اخذ مجوز، علیرغم نداشتن شرایط فنی لازم برای اخذ مجوزهای مربوط، مورد مخالفت قرار نگرفتند و با فراهم کردن شرایط اصلاح درخواست، به متقاضیان برگشت داده شدند.