به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار مختلف مردم خوزستان که در سالن همایش‌های گیت بوستان برگزار شد، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه برای دومین بار است که به خوزستان سفر کرده اند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: جایگاه خدمت و رفع مشکلات مردم ارزش بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه در جنگ دوازده روزه با هم بستگی مردم قاطعانه پیروزی را شاهد بودیم، تصریح کرد: آثار جنگ دفاع مقدس هنوز در خوزستان وجود دارد.

حجت الاسلام موسوی فرد ادامه داد: جمع امروز که با رئیس قوه قضائیه دیدار دارند از یادگاران دوره جنگ تحمیلی هستند و درخواست‌هایی دارند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: حل مشکلات مردم، دغدغه رئیس قوه قضائیه است و مطالباتی که قانونی و قابل اجرا باشد اجرا خواهد شد.