تردد بین استانی در بوشهر ۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه شهریاری صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مردادماه سال جاری یک میلیون و ۹۱۴ هزار تردد بین استانی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.
شهریاری محورهای «برازجان-بوشهر» و بالعکس، «سیراف- عسلویه»، «اهرم-چغادک» و «کازرون-برازجان» را جزو محورهای پر تردد استان برشمرد و تصریح کرد: در محور چغادک- بوشهر به عنوان ورودی مرکز استان روزانه بیش از ۳۶ هزار تردد ثبت شده است.
وی در خصوص بیشترین مبدا خودروهای وارده به استان طی مرداد هم اظهار کرد: براساس اطلاعات دوربینهای پلاک خوان، بیشترین پلاکها مربوط به استانهای فارس، تهران و خوزستان بوده است.
ثبت ۸۲ هزار تخلف سرعت غیرمجاز
رئیس مرکز مدیریت راههای بوشهر با اشاره به اینکه در ماه گذشته ۸۲ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در محورهای استان ثبت شده، تصریح کرد: میانگین سرعت متوسطه استان ۸۲ کیلومتر است که حدود ۵ کیلومتر از شاخص کشوری بالاتر است و انتظار میرود رانندگان برای حفظ جان خود و سایر کاربران جادهای، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
شهریاری با اشاره به فعالیت ۷۸ دستگاه تردد شمار برخط ،۵۶ سامانه ثبت تخلفات سرعت، ۴ سامانه توزین درحال حرکت و ۱۹ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان بوشهر یادآور شد: رانندگان و مسافران میتوانند قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی استان و سایر نقاط از طریق نشانی برخط www.141.ir یا سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کسب اطلاع کنند.
