تردد در محورهای ورودی و خروجی استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی شش ماهه ابتدایی سال جاری، تردد ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۷۷۳ خودرو در محورهای ورودی استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین تردد ۶ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۰۱ خودرو در مبادی خروجی بوشهر ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱ درصدی در ورودی‌ها و ۲.۶ درصدی در خروجی‌ها را نشان می‌دهد.

رستمی خاطرنشان کرد: در این مدت، بیشترین تردد خودروها در محورهای «چغادک-بوشهر»، «سیراف-عسلویه»، «عالیشهر-نیروگاه اتمی»، «اهرم-چغادک» و «دالکی-برازجان» ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر درباره تخلفات سرعت گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۷۸ میلیون پلاک توسط سامانه‌های کنترل سرعت خوانده شده و ۱۴۲ هزار و ۸۰۴ تخلف سرعت به پلیس ارسال شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات سرعت در محورهای «بندرریگ-بوشهر»، «دیلم-گناوه» و «خورموج-اهرم» رخ داده که این محورها در شهرستان‌های بوشهر، دیلم و تنگستان قرار دارند.