۲ میلیون تردد بین استانی در بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه شهریاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق رصد سامانههای تردد شمار، ماه گذشته ۹۳۴ هزار و ۱۸ خودرو وارد استان شده و در مقابل ۹۷۱ هزار و ۸۰۷ خودرو نیز خارج شد.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان بوشهر یادآور شد: مجموع تردد بین استانی بوشهر نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل حدود ۴ دهم درصد بیشتر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پرترددترین محورها در مهرماه شامل «بوشهر-چغادک» و بالعکس، «سیراف-عسلویه»، «چغادک-خورموج»، «دالکی-برازجان»، «آبپخش-برازجان» و «کنارتخته-دالکی» بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان بوشهر اظهار کرد: اکنون ۷۸ دستگاه تردد شمار برخط، ۵۹ سامانه ثبت تخلفات سرعت، چهار سامانه توزین در حال حرکت و ۱۹ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان بوشهر فعال است.
وی یادآور شد: رانندگان و مسافران میتوانند قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی استان و سایر نقاط از طریق نشانی برخط یا سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کسب اطلاع کنند.
