به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره ساماندهی اصناف و سد معبر اظهار کرد: لایحه‌ای در دست تدوین است که ساماندهی صنوف و حفظ حقوق شهروندان در معابر عمومی را هدف قرار داده است. برخی اصناف فضای جلوی مغازه‌های خود را بیش از حد اشغال کرده‌اند که موجب مشکلات عبور و مرور شده است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که با تعیین حدود استاندارد برای استفاده از معابر (حدود ۲ متر برای عبور مردم) و دریافت عوارض از صنوف متقاضی استفاده بیشتر، حقوق مردم رعایت و تعادل برقرار شود.

اقوامی‌پناه تأکید کرد: استفاده از فضای عمومی باید با رعایت حقوق شهروندان و پرداخت عوارض قانونی همراه باشد تا منابع حاصل برای توسعه بوستان‌ها و خدمات شهری هزینه شود.