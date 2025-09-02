  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

لایحه تعیین حدود استفاده از معابر و ساماندهی صنوف تدوین می‌شود

لایحه تعیین حدود استفاده از معابر و ساماندهی صنوف تدوین می‌شود

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: لایحه‌ای در حال تدوین است تا با تعیین حدود استفاده از معابر، حقوق مردم در فضاهای عمومی شهر رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره ساماندهی اصناف و سد معبر اظهار کرد: لایحه‌ای در دست تدوین است که ساماندهی صنوف و حفظ حقوق شهروندان در معابر عمومی را هدف قرار داده است. برخی اصناف فضای جلوی مغازه‌های خود را بیش از حد اشغال کرده‌اند که موجب مشکلات عبور و مرور شده است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که با تعیین حدود استاندارد برای استفاده از معابر (حدود ۲ متر برای عبور مردم) و دریافت عوارض از صنوف متقاضی استفاده بیشتر، حقوق مردم رعایت و تعادل برقرار شود.

اقوامی‌پناه تأکید کرد: استفاده از فضای عمومی باید با رعایت حقوق شهروندان و پرداخت عوارض قانونی همراه باشد تا منابع حاصل برای توسعه بوستان‌ها و خدمات شهری هزینه شود.

کد خبر 6577303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها