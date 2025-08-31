آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش در محور ۱۵ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، با بیان اینکه این طرح با مشارکت منطقه ۱۲ شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، نیروی انتظامی و قضایی اجرایی می‌شود، گفت: در آستانه سال تحصیلی شاهد افزایش سدمعبر و مشکلات شهروندان در تردد معابر بازار بزرگ تهران مواجه هستیم که فضاهایی جهت انتقال و ساماندهی دستفروشان پیش بینی شده است.

وی اظهارداشت: حدود ۲۵٠ دستفروش در محدود محور ۱۵ خرداد ساماندهس می‌شوند تا مشکلات ترددی، اجتماعی و زیست محیطی این منطقه کاهش یابد.

به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شهرداری تهران به دنبال برخوردهای ایجابی در ساماندهی دستفروشان پایتخت است و در محدوده بازار تهران نیز رعایت کرامت انسانی و برهم نخوردن شرایط کسبی دستفروشان مورد تاکید است.