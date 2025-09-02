انگشتر حاج قاسم سلیمانی به موزه حشدالشعبی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، چندی پیش در بازدید از موزه شهدای حشدالشعبی، بر ضرورت تقدیم هدیه‌ای ارزشمند به این مکان مقدس تأکید کرده بود. در نهایت انگشتر متبرک شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان شایسته‌ترین هدیه برگزیده شد و در روز شهادت امام حسن عسکری (ع)، او این انگشتر را همراه با لوح کتبی، از طرف رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موزه شهدای حشدالشعبی اهدا کرد.

این هدیه معنوی نمادی از مجاهدت، ایثار و نقش مؤثر شهید حاج قاسم در ایجاد امنیت برای حضور میلیونی زائران اربعینی و نیز نشانگر پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق در مسیر مقاومت و آزادگی است.

حاج مهند حسین، مسئول موزه شهدای حشدالشعبی، در این آیین با قدردانی از اقدام رایزنی فرهنگی گفت: این هدیه، مدال شرفی برای مردم عراق است. حضور و از خودگذشتگی شهید حاج قاسم در زمان مقابله با داعش در کنار مردم عراق بسیار ارزشمند است. رشادت‌های ایشان و یارانشان، با آمیختن خونشان در کنار مردم عراق، پیوند و اخوت دو ملت را استوار ساخت. نقش مؤثر حاج قاسم در ایجاد امنیت برای حضور میلیونی زائران اربعینی هرگز فراموش نخواهد شد.

موزه شهدای حشدالشعبی، یادمان جاویدان ایثار و فداکاری رزمندگان مقاومت است که آثار و یادگاری‌های برجای‌مانده از شهدا، از جمله وسایل شخصی، پرچم‌ها و خاطرات روزهای حماسه‌آفرین نبرد با داعش، در آن نگهداری می‌شود. اکنون با قرار گرفتن انگشتر متبرک شهید حاج قاسم سلیمانی در این مجموعه، بر غنای معنوی و فرهنگی آن افزوده شده است.