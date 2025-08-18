جایزه جهانی فلسطین در شماره جدید مجله شیرازه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله شیرازه کتاب در جدیدترین شماره خود با عنوان «طوفان‌الکلمه» به جایزه جهانی ادبیات فلسطین پرداخته است. در بخش «خانواده نشر» این شماره، پس از گردآوری تازه‌ترین اخبار و رویدادهای حوزه کتاب، گزارشی از نشست‌های صمیمانه نویسندگان و ناشران فعال در حوزه مقاومت و فلسطین ارائه شده است.

همچنین گزارشی از نشست تخصصی «نیازهای فکری مخاطب بین‌المللی و بازار جهانی» و همایش بزرگ ناشران جبهه انقلاب اسلامی درج شده و در پایان این بخش، گزارشی از نشست‌های مرتبط با موضوع مقاومت در سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شده است.

بخش «پرونده ویژه»، این شماره به بررسی جایزه جهانی ادبیات فلسطین اختصاص دارد. در این بخش علاوه بر گزارشی تفصیلی از آئین اعطای جوایز که در شهر بغداد برگزار شد، گفت‌وگوهایی با محسن پرویز دبیر علمی جایزه، میثم نیلی رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه، یوسف شقره شاعر برجسته و رئیس اتحادیه نویسندگان الجزایر، طراد حماده نایب‌رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه و محمدابراهیم الحورانی رئیس اتحادیه نویسندگان عرب در سوریه تدوین شده است.

همچنین گفت‌وگویی‌هایی با حامد عسکری، مرضیه اعتمادی و سیدمهدی موسوی که از برگزیدگان ایرانی این جایزه بین‌المللی هستند نیز آماده شده است و در پایان این بخش صحبت‌های محمدحسین علی‌کرکی، فرزند شهید حاج علی کرکی (حج ابوالفضل) و علیرضا کمیلی به مخاطبان ارائه شده است.

بخش «طعم کتاب» یکی از بخش‌های این کتاب است. فاطمه سلیمانی ازندریانی در یادداشتی به نکاتی درباره نوشتن پرداخته و دو ترجمه کتاب خار و میخک شهید یحیی سنوار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش با معرفی کتاب مهم «تا فراموش نکنیم» و گفت‌وگو با امیرحسین بابالار (مترجم اثر) ادامه پیدا کرده و در پایان نیز علاوه بر معرفی کتاب «جمال» که به زندگی شهید ابومهدی المهندس می‌پردازد گفت‌وگویی با شهلا پناهی نویسنده این اثر داشته است.

در بخش «کافه شیرازه»، یادداشت‌هایی از نویسندگان و پژوهشگران چون مریم مقانی، مهدی کردفیروزجایی، میثم رشیدی مهرآبادی، علی‌الله سلیمی، زینب آزاد، حاتم ابتسام، لادن عظیمی، معصومه توحیدی، شهریار شفیعی، محمدمهدی شیخ‌صراف و زهرا پیوندی منتشر شده است که همگی به بررسی موضوع مقاومت و فلسطین در ادبیات می‌پردازند.

بخش «داستان کوتاه» این شماره نیز با همکاری مؤسسه فرهنگی ادبستان فردای ایران (افرا) مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه با موضوع مقاومت را آماده کرده و در اختیار عموم مردم قرار داده است.

مجله شیرازه کتاب با صاحب امتیازی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و به مدیرمسئولی سید سجاد موسوی و سردبیری مهدی سلیمانی منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیک مجله شیرازه کتاب را از طریق نرم‌افزار فراکتاب دریافت کرده و برای خرید نسخه فیزیکی، با ارسال پیام به شماره ۰۹۰۵۳۵۹۷۴۹۵ اقدام کنند.