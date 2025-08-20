به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با خبرنگاران، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
سردار امیریان با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدایی را تقدیم نظام کردیم که در رأس آن شهید باقری رئیس هیئت امنای موزه و شهید سردار سلامی عضو هیئت امنای موزه بودند. همچنین شهیده فرشته افشردی از جمله خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت بودند. همچنین نزدیک به ۱۶ خبرنگار هم در این ایام به شهادت رسیدند که یکی از آن شهدا نیما رجبپور در سال ۷۷ دوست و همکلاسی من در دانشگاه بود.
وی افزود: نزدیک به ۲۰ سال است که کار در حوزه دفاع مقدس، پژوهشهایی را انجام دادهایم و در این مسیر دریافتهایی در حوزه دفاع مقدس دارم. ما در مواجهه با جنگ و بحران شاهد دو بخش میدان و رسانه هستیم. گاهی در میدان پیروزیم و گاهی در سانه. اگر پیروزی میدان با رسانه عجین نشود، پیروزی میدان چندان به چشم نخواهد آمد اما اگر شاهد پیروزی رسانه باشیم، زودتر به چشم میآید. در نهایت اینکه پیروزی رسانه زودتر به چشم میآید و پیروزی میدان به تاریخ سپرده خواهد شد.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: همیشه موضوع رسانه برایم مهم بود و هیچ طرحی بدون پیوست رسانهای برایم معنا ندارد و هیچکدام را بدون پیوست رسانهای نمیپذیرم.
وی ادامه داد: نزدیک به ۱۲ سال مدیرعامل مؤسسه شهید باقری بودم. در آن سالها کتابهای بسیاری را تولید کردیم. طی این سالها در کسوت خبرنگاری با بازخوانی اسناد و مصاحبهها با شهید حسن باقری آشنا شدم. تا کنون ویژگیهایی همچون استراتژیست جنگ، طراح و معجزه انقلاب شنیده بودیم اما من میگویم درون مایه حسن باقری در حوزه خبر بود. اولین مسأله را میتوان به موضوع نظم شهید حسن باقری اشاره کرد. اگر نظم درستی در کارهایش نبود، همه کارهایش به هم میپیچید. برای مثال شهید غلامعلی رشید بسیار منظم بود تا جایی که او گفت که زمان در اختیار من است. آدمهای عادی در حال مینشینند و برای آینده برنامهریزی میکنند اما آدمهای موفق در آینده مینشینند و برای حال برنامهریزی میکنند.
بخشی از ویژگیهای شهید حسن باقری با روحیه رسانهای و خبرنگاری نشأت گرفته است
سردار امیریان گفت: دیدن زوایای محیط پیرامون از دیگر ویژگیهای شهید حسن باقری به شمار میرفت. در همه اسناد متوجه این نوع از ویژگی شهید باقری شدم. همچنین شهید باقری نگاه تحلیلی و آیندهنگری داشت. همچنین از مهارت مناسبی در ارتباطهای سازنده برخوردار بود. به ویژه در ارتباط با مخاطبان.
وی افزود: دیدن نقاط ضعف و مثبت از دیگر ویژگیهای شهید حسن باقری به شمار میرود. شهید باقری در جایی گفت که باید به خود جرئت داد استراتژی جنگ عوض شود. یکی دیگر از ویژگیهای شهید باقری، امانتداری است. این مسأله اهمیت ویژهای دارد. حرفهایی که به خبرنگاران زده میشود، طوری است که آنها باید به امانت پیش خود محفوظ نگهدارند.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: انعکاس درست اطلاعات از دیگر ویژگیهای شهید حسن باقری است که در بازخوانی اسناد و مصاحبهها دریافتم. او گزارشهایش را به نحوی مینوشت که انگار در آن فضا حضور داشتیم.
وی افزود: به رسانه معتقدم و آثارش را بسیار مشاهده کردهام. همیشه سعی کردهام ارتباط خوبی با رسانهها داشتم. اما همیشه مراقب هستم تا به ضد تبلیغ تبدیل نشوم. یعنی در خصوص فعالیتی با رسانهها صحبت کنم که آن کار وزنه رسانهای داشته باشد.
سردار امیریان گفت: ظرفیتی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وجود دارد که مصداق و مثالش در ایران و خارج نیست و یا بسیار کم است. همیشه اولویتمان با خدمت به مردم و افزایش بازدیدکنندگان به ویژه بازدیدکنندگان جوان و نوجوان است. برای بازدیدکنندگان بستههای جذابی را آماده کردهایم که صرف بازدید نباشد.
وی افزود: اولویتمان در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رویدادمحوری است. همچنین بازخوانی روایتها در تالارهای موزه در دستور کارمان است. برایمان مسیر مترو حقانی تا باغ کتاب، مسیر بازدید است به همین دلیل به این مسیر بها میدهیم و برنامهریزیهای لازم را برایش داریم.
مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: معتقدم ما برای تاریخ کار میکنیم نه برای امروز. گاهی به من ایراد میگیرند که چرا این جمله را میگویی در حالی که باید بگویم متولد ۵۸ هستم و از نزدیک در میادین جنگ نبودم اما پای روایتهای راویان بودم و با تولیدات خبرنگاران و نویسندگان زندگی من تغییر کرد. معتقدم دفاع مقدس دستگاه محاسباتی را تغییر میدهد. شما اصحاب رسانه طوری کار کنید که اتفاقات جنگ ۱۲ روزه برای یکصدسال آینده منعکس شود. برای روزی که دیگر شما نیستید.
موزه ملی زنان در دفاع مقدس و موزه تهران ایجاد میشود
وی افزود: کارهای مقدماتی موزه ملی زنان در دفاع مقدس از سال گذشته آغاز شده و درحال آمادهسازی است. همچنین راهاندازی موزه تهران از دیگر برنامههایمان است که این موزه ایجاد میشود. تهران برخلاف اسمش شهر محرومی است. ایجاد موزه تهران در دستور کار قرار دارد. کارهای جانماییاش انجام شده است. هم اکنون در مرحله آغاز کارهای اجرایی ساخت موزه تهران هستیم.
سردار امیریان گفت: برای موضوعات مختلف اعلام آمادگی میکنیم تا پرونده تولید محتوا را داشته باشیم. کتاب مکان رویداد تهران را در موزه تهران میتوانیم داشته باشیم.
وی ادامه داد: جشنواره ادبیات دفاع مقدس، جشنواره شعر دفاع مقدس و جشنواره داستان کوتاه یوسف را برگزار میکنیم و در ارسال آثار متوجه شدهایم که تهران رتبه خوبی در ارسال آثار ندارد. باید در انعکاس این جشنواره بازبینی داشته باشیم.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: در اصلاح روایتها بسیار حرف دارم. معتقدم خرده روایتها بسیار مهم است و این درحالی بوده که کمتر به آن توجه میشود. اصلاح روایتها در تالارهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درحال انجام است و در این زمینه بازبینی ویژه ای خواهیم داشت. شاید گفته شود که تاریخ مگر ثابت نیست پس چرا باید در روایتها بازبینی داشته باشیم که باید بگویم منظور از اصلاح روایتها در زبان بیان رویداد و نوع نگاه به رویداد است که مجموع اینها روایتهای مختلفی را تشکل میدهد.
وی افزود: هفته دوم جنگ ۱۲ روزه بود که شروع به جمعآوری اقلام و مواد به جا مانده از انهدامها بودیم. قرار است جایی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به آن اختصاص دهیم. معتقدم ما حق نداریم برای اقلام داستان بسازیم بلکه خود اقلام باید حاوی داستان باشند. برای مثال عینک خود شهید طهرانچی داستان است نباید عینک دیگری را جایگزین آن کنیم. همچنین در حال طراحی یک سناریو برای اقلام هستیم تا روایتگری جنگ ۱۲ روزه باشند.
سردار امیریان گفت: اگر امروز ما شهید سلیمانی و شهید طهرانچی را دوست داریم به این دلیل است که میدانیم آنها برای ما چه کردند. دلیل علاقهمان این است. در بیان و روایتها ماجرا این است که میدانیم چه کردند به همین دلیل کار را برایمان سخت میکنند.
