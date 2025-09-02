به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شهرداری منطقه ۱۷ تهران و با تلاش همکاران کارکنان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، طرح نوسازی سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس در سطح منطقه کلید خورد.

این اقدام با هدف افزایش رفاه شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و بهبود سیمای شهری در حال اجراست. براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری در مجموع ۱۲ سرپناه فرسوده جمع‌آوری و جایگزین آن‌ها با سرپناه‌های جدید و استاندارد مطابق طرح مصوب در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است چهار سرپناه تازه نصب‌شده در خیابان‌های ابوذر، سجاد شمالی، میدان شهدای مدافع حرم و خیابان مهمان‌نوازان قرار گرفته که علاوه بر ارتقای ایمنی و آسایش شهروندان، گامی مؤثر در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه محسوب می‌شود.

شهردار منطقه ۱۷ تأکید کرد اجرای این طرح، بخشی از برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های شهری است که با جدیت دنبال می‌شود و تداوم آن نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.