خدمت به ۱۰ هزار نفر در جشن امت احمد؛ اینجا همه با عشق خدمت می کنند

سنندج-مسئول غرفه محمد امین گفت: در میان غرفه داران کردستانی گروسی ها با شور و شعف خاصی خادم ۱۰ هزار مهمان جشن پیامبر رحمت شدند.

سیده زهرا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب «محمد امین» از آغاز برگزاری جشن امت احمد تاکنون در کنار مردم بوده و امسال نیز برای سومین بار افتخار خدمت به زائران و شرکت‌کنندگان این جشن را دارد.

وی افزود: در این غرفه چای و شله‌زرد برای بیش از ۱۰ هزار نفر آماده و توسط ۳ نفر خادم خانم با عشق و دقت توزیع شد تا شاهد لبخند و رضایت زائران باشیم.

مسئول غرفه «محمد امین» با اشاره به شور و شعف مردم در جشن امت احمد بیان کرد: حضور گسترده مردم و استقبال گرم آن‌ها، جلوه‌ای از وحدت و همدلی جامعه شیعه و سنی است و همین فضای معنوی، انگیزه خادمان را برای خدمت‌رسانی بیشتر می‌کند.

امروز جلوه دیگری از اتحاد به چشم می‌خورد در این مهمانی مردم دیار کردستان از هر کوی و برزن خود را به میعادگاه شهر عاشقان پیامبر رسانده‌اند تا در جشن پیامبر اکرم شرکت کنند.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.

