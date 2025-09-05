https://mehrnews.com/x38WNN ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ کد خبر 6580640 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ مردم از حضور در جشن مهمانی امت احمد می گویند سنندج - مردم شهر سنندج با حضور در سومین جشن بزرگ مهمانی امت احمد از حضور پرشور خود در این جشن می گویند. دریافت 7 MB کد خبر 6580640 کپی شد مطالب مرتبط غرفه مریوان در جشن امت احمد(ص) جشن امت احمد(ص) نماد وحدت امت اسلامی طنین ندای «لبیک یا رسولالله» با اجرای گروه دفنوازی در جشن امت احمد خدمت به ۱۰ هزار نفر در جشن امت احمد؛ اینجا همه با عشق خدمت می کنند برچسبها سنندج مهمانی امت احمد(ص) کردستان هفته وحدت
نظر شما