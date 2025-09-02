به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه مهرآفرین محله ایثار پنج با تبریک اعیاد و مناسبت‌های پیش رو، از زحمات مسئولان محلی از جمله شهردار، شورای اسلامی شهر و فرماندار آن قدردانی کرد و گفت: شکی نیست که فولادشهر علی‌رغم تلاش‌های فراوان مدیران، با مشکلاتی مواجه است.

وی در ادامه به برخی از مهم‌ترین مسائل این شهر پرداخت و گفت:،بحران مدیریت ناپایدار پسماند، آلودگی هوا ناشی از صنعتی‌سازی بی‌برنامه در گذشته، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهری، فرسودگی شبکه فاضلاب، رشد بی‌رویه جمعیت و توسعه نامتوازن خدمات شهری از جمله این مشکلات هستند.

استاندار اصفهان با ابراز ناراحتی از کمبود خدمات رفاهی و اجتماعی، خاطرنشان کرد که بسیاری از مردم این شهر از نبود امکانات اولیه از جمله مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، فضاهای ورزشی و فرهنگی گله‌مندند.

وی به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت ۲ کارخانه مهم اشاره کرد و افزود: هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست واز همه مسئولان، به ویژه شهرداری و سایر دستگاه‌ها در سازمان‌های مختلف، خواست تا با هم‌دلی و همکاری، برای حل این مسائل در شهر جدید فولادشهر تلاش کنند.

جمالی‌نژاد تاکید کرد: خوشبختانه مسئولان این شهر، افراد پرتلاشی هستند و با اراده جمعی، می‌توان مشکلات را به حداقل رساند.

وی در ادامه، با اشاره به مشکلات شهر جدید فولادشهر، بر لزوم حل این مسائل تأکید کرد و از غیرت و تعصب مردم این شهر به محل سکونتشان قدردانی کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات شهرهای جدیدی چوندبهارستان و فولادشهر ریشه‌های قانونی و حقوقی دارند، بر ضرورت حل این مسائل چند دهه‌ای تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح‌های اخیر در فولادشهر به آئین افتتاح ۳ باب مدرسه از بهره‌برداری ۵۵۲ واحد مسکن نهضت ملی و بهره‌برداری از خدمات زیربنایی و محوطه‌سازی و آسفالت معابر ۴۰۲ واحد مساکن حمایتی و محوطه‌سازی پارک مرکز برزن..و کلنگ‌زنی ۱۰ واحد آموزشی و ۲ زمین چمن مصنوعی با اعتبار بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت عمران شهر جدید فولادشهر تقدیر کرد.