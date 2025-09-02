  1. استانها
۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در فولادشهر به بهره‌برداری رسید

اصفهان - استاندار اصفهان با اشاره به چالش‌های عمده مسکن در فولادشهر بر لزوم همکاری و هم‌دلی مسئولان برای حل آن‌ها تأکید کرد و گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در فولادشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه مهرآفرین محله ایثار پنج با تبریک اعیاد و مناسبت‌های پیش رو، از زحمات مسئولان محلی از جمله شهردار، شورای اسلامی شهر و فرماندار آن قدردانی کرد و گفت: شکی نیست که فولادشهر علی‌رغم تلاش‌های فراوان مدیران، با مشکلاتی مواجه است.

وی در ادامه به برخی از مهم‌ترین مسائل این شهر پرداخت و گفت:،بحران مدیریت ناپایدار پسماند، آلودگی هوا ناشی از صنعتی‌سازی بی‌برنامه در گذشته، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهری، فرسودگی شبکه فاضلاب، رشد بی‌رویه جمعیت و توسعه نامتوازن خدمات شهری از جمله این مشکلات هستند.
استاندار اصفهان با ابراز ناراحتی از کمبود خدمات رفاهی و اجتماعی، خاطرنشان کرد که بسیاری از مردم این شهر از نبود امکانات اولیه از جمله مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، فضاهای ورزشی و فرهنگی گله‌مندند.
وی به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت ۲ کارخانه مهم اشاره کرد و افزود: هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست واز همه مسئولان، به ویژه شهرداری و سایر دستگاه‌ها در سازمان‌های مختلف، خواست تا با هم‌دلی و همکاری، برای حل این مسائل در شهر جدید فولادشهر تلاش کنند.

جمالی‌نژاد تاکید کرد: خوشبختانه مسئولان این شهر، افراد پرتلاشی هستند و با اراده جمعی، می‌توان مشکلات را به حداقل رساند.

وی در ادامه، با اشاره به مشکلات شهر جدید فولادشهر، بر لزوم حل این مسائل تأکید کرد و از غیرت و تعصب مردم این شهر به محل سکونتشان قدردانی کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات شهرهای جدیدی چوندبهارستان و فولادشهر ریشه‌های قانونی و حقوقی دارند، بر ضرورت حل این مسائل چند دهه‌ای تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح‌های اخیر در فولادشهر به آئین افتتاح ۳ باب مدرسه از بهره‌برداری ۵۵۲ واحد مسکن نهضت ملی و بهره‌برداری از خدمات زیربنایی و محوطه‌سازی و آسفالت معابر ۴۰۲ واحد مساکن حمایتی و محوطه‌سازی پارک مرکز برزن..و کلنگ‌زنی ۱۰ واحد آموزشی و ۲ زمین چمن مصنوعی با اعتبار بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت عمران شهر جدید فولادشهر تقدیر کرد.

