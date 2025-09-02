به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این کشف نشان‌دهنده پیشرفتی مهم در تحقیقات مربوط به آب‌وهوای فضایی است.

خورشید، قدرتمندترین شتاب‌دهنده ذرات در منظومه شمسی است که می‌تواند الکترون‌ها را با سرعتی نزدیک به نور شتاب دهد و به فضا پرتاب کند. این رویداد با عنوان «الکترون‌های پرانرژی خورشیدی» (SEE) شناخته می‌شود و نقشی مهم در شکل‌گیری محیط کیهانی دارد.

محققان طی دهه‌ها تصور می‌کردند SEEها از انواع مختلف فوران‌های خورشیدی سرچشمه می‌گیرند، اما قادر نبودند رویدادهایی را که در فضا اتفاق می‌افتد، به‌طور شفاف به منبع آن‌ها روی خورشید مرتبط کنند. اکنون، فضاپیمای سولار اوربیتر نخستین شواهد مستقیم از ارتباط الکترون‌هایی که در فضا اندازه‌گیری می‌شوند با منشأ آن‌ها در خورشید را فراهم کرده است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد یک نوع از SEE با شعله‌های شدید خورشیدی ـ که همان انفجارهایی از لکه‌های کوچک‌تر خورشیدی هستند ـ مرتبط است و نوع دیگر این رویداد از خروج جرم از تاج خورشیدی (CME) منشأ می‌گیرد.

الکساندر وارموث از انستیتو فیزیک اختر پُتسدام لایب‌نیتس در آلمان و نویسنده ارشد پژوهش می‌گوید: «ما شکافی آشکار بین رویدادهای پیش‌رانشی ذرات مشاهده کردیم؛ در برخی از آن‌ها، الکترون‌های پرانرژی توسط شعله‌های خورشیدی از سطح این ستاره به‌صورت انفجاری خارج می‌شوند و در نوع دیگر، رویدادهای تدریجی مرتبط با CMEهای گسترده‌تر، موج وسیع‌تری از ذرات را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر آزاد می‌کنند.»

هرچند وجود دو نوع از رویداد SEE پیش‌تر شناخته شده بود، اما فاصله نزدیک فضاپیمای سولار اوربیتر به خورشید، به محققان امکان داد تا به ارتباطی بی‌سابقه دست یابند. این کاوشگر با پرواز در نزدیکی خورشید و با استفاده از ۸ مورد از ۱۰ ابزار علمی خود، بیش از ۳۰۰ رویداد را بین نوامبر ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۲ میلادی رصد کرده است.